Как сократить количество долгостроев и когда в Беларуси появятся деревянные микрорайоны? Интервью с замминистра архитектуры и строительства Беларуси

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает заместитель Министра архитектуры и строительства Республики Беларусь Дмитрий Семенкевич.

Наверняка Вы знаете и любите знаменитые «рязановские» комедии. «Рязановская» сатира, в том числе и в строительной сфере, была очень любима и до сих пор любима наверняка. Если бы у Вас была возможность, снять сейчас сатирический фильм или, во всяком случае, срежиссировать сатирический фильм, о нынешнем, современном белорусском строительстве, на что бы Вы обратили внимание? Что бы Вы критиковали?

Дмитрий Семенкевич:

Действительно, в последнее время столько задаётся вопросов строительному комплексу, что нам, честно говоря, уже не до смеха. Или мы уже должны дойти до такой точки, что уже просто над своими проблемами останется только смеяться. Но на самом деле то, что было показано у Рязанова, это было начало индустриальной эры, строительство крупнопанельных домов. И проблема была в том, что практически этим процессом руководили строители. А строителям важно было выдавать метры квадратные, в первую очередь. В настоящее время, если говорить о современном жилищном строительстве, КПД строительства, конечно, это уже абсолютно другие дома, дома, которые очень часто не похожи друг на друга. Дома, которые в разных городах представлены иными сериями, потому что сегодня в Беларуси действует у нас сегодня более 10 заводов крупнопанельного домостроения. Конечно, у каждого своя индивидуальная продукция. Комбинаты, которые провели модернизацию, а модернизация технологии сегодня им позволяет практически любую архитектуру в КПД осуществлять. Поэтому я думаю, что Рязанову, наверное, было бы в наше время было бы трудно пошутить насчёт одинаковых домов КПД-шных серий.

Пример совершенно вопиющий, но показательный, из личной жизни. У меня в двери была вот такая щель, можно было просматривать. Я написал, мне эту щель устранили. С правой стороны её устранили, она появилась с левой. Ситуация комичная, если бы не была настолько грустная. А почему так происходит? Это до такой степени строители у нас ничего не боятся?

Дмитрий Семенкевич:

Я соглашусь с Вами, в жилищном строительстве, особенно в отделке квартир, есть ещё брак, и тут скрывать нечего. Часто обращаются и жители, которые получая ключи или до того, как получить ключи, находят огромное количество недостатков, в первую очередь, в отделочных работах. И, конечно, мне самому становится немножко грустно и обидно, когда в принципе на пустом месте мы создаём себе проблемы. Причём, самое удивительное, дважды, трижды переделывая ту же самую работу. То есть как бы для меня это абсолютно непонятно. Второй вопрос, строители боятся или не боятся. Сейчас они будут боятся. Почему? Потому что меры ответственности. В рабочей группе мы рассматривали все эти негативные вопросы. Значит, один из пунктов – это, действительно, усиление мер ответственности, как организаций строительных, так и непосредственно исполняющих работу за ту некачественную работу, которую они делают. Это первый момент. И второй – это блок гарантийных обязательств. То есть строители берут на себя сегодня обязательства по гарантии. Если раньше она была 5 лет, то сейчас гарантия принята 8 лет. И вот в этот срок, если будут обнаружены недостатки, недоделки тех административных работ, они будут устраняться за счёт строительных компаний. В принципе сегодня, на мой взгляд, работа рабочей группы как раз и сконцентрировалась на том, чтобы продумать более детально механизмы, механизмы, которые не допустят того брака, такого отношения строителей к своему творчеству практически, которое они выполняют.

Рабочая группа, о которой сейчас очень много говорят, и в том числе в средствах массовой информации мы показываем проблемные ситуации, насколько удалось решить, вот только в Минске за июль 9 долгостроев, а вот в масштабах страны?

Дмитрий Семенкевич:

Вы знаете, если говорить вообще о работе рабочей группы, конечно, её можно разделить на две части. То есть первая – это те проблемные вопросы с дольщиками, которые сегодня, ну, можно сказать, обманутые дольщики, которым обещано было одно, а сроки были смещены или на два года, или на три года по сдаче объекта в эксплуатацию. Значит, это первый блок. А второй блок связан с нормативно-правовой частью, где мы сегодня просто корректируем некоторые моменты в законодательстве и усиливаем ответственность и должностных лиц, и организаций по выполнению своих обязательств. Мы обратили внимание, что вот в этом инвестиционном процессе, в инвестиционном цикле строительства, сегодня очень много нарушений. То есть цикл есть, сама модель существует, но многие участники её просто нарушают, и вот за эти нарушения, конечно, они должны нести определённую ответственность. По поводу этих домов, конечно, у нас любая область имеет такие дома, их, пожалуй, не более 30 для области. Во-первых, заслушаны все отчёты заместителей председателей исполкомов, ответственных за строительство. Они отчитались не только по тому, когда они сдадут эти дома, но и как это будет происходить. То есть кто финансирует, кто строит, вопросы с дольщиком, как они решаются, и так далее. В рабочей группе созданы такие группы, которые будут сейчас контролировать процесс, выезжая по регионам и проверяя, как эти планы, намеченные облисполкомом, реализуются. Надо сказать, что в нашу группу входят не только строители, в нашу группу входят и представители правоохранительных органов, потому что очень много ещё в этих взаимоотношениях сегодня и невыполнения своих обязательств подрядчиками вплоть до административных или уголовных дел. Поэтому а принципе этот аспект тоже внимательно будет рассматриваться.

Вы обещаете, что до конца года, до конца следующего года, что в стране не будет долгостроев? Или Вы не можете дать такое обещание?

Дмитрий Семенкевич:

Ну, Вы знаете, я могу дать такое обещание, что долгостроев не будет в стране, если мы всё правильно организуем, если все участники этого процесса будут чётко выполнять свои обязательства. Значит, чётко финансировать эти стройки, чётко обеспечивать нужное количество работников подрядных организаций на этих стройках, качество исходной информации, которую готовят сегодня органы местной власти, своевременное создание инфраструктуры городской, к которой эти дома необходимо будет подключить. То есть здесь , как говорится, многоаспектная такая эта проблема, но мы к этому стремимся. Для простого обывателя, простого человека, который в принципе хочет знать, когда его дом будет достроен, дано поручение всем облисполкомам: списки домов со сверхнормативным строительством утвердить председателям облисполкома, это именно утвердить сроки ввода их в эксплуатацию, и вывесить на сайтах исполкомов. Чтобы каждый человек, зная, в каком доме он строит квартиру, мог видеть в каком месяце этого года, потому что сдача построена до декабря, ну, до Нового года практически, завершить все дома, которые имеют просроченный срок строительства. Надо сказать, что работа сейчас ведётся очень активно. Уже часть объектов, я скажу, такая львиная доля за июль-август будет завершена.

Вы противник микрорайонов…

Дмитрий Семенкевич:

Ну, нельзя сказать, что я противник.

Вы предлагали другую структуру города. Это как?

Дмитрий Семенкевич:

Нет, дело в том, что эта тема, она сейчас продолжается. Дело в том, что, когда появились микрорайоны, советская концепция, когда промышленность находилась в одном месте – это было экологически неблагоприятное производство, – а в общем-то люди жили в спальных районах, вот такая была концепция. То есть «спальня», а отдельно где-то находится производство. А принципе сегодня, особенно в таких городах, как Минск, в областных центрах сегодня большая часть населения занята не в производстве, а занята в обслуживании.

И эта доля, вероятно, будет расти?

Дмитрий Семенкевич:

Да. И эти объекты обслуживания, услуг, офисы, управления – они должны были быстрее приходит в эти микрорайоны. То есть насыщать среду «спален» ещё и средой рабочих мест. Вот это основная концепция.

То есть не спальня, а большая гостиная?

Дмитрий Семенкевич:

Ну, практически маленький городок такой. Вот представьте, что это не микрорайон, а город в городе. То есть там будут и места предложения труда, там будут небольшие производства экологически чистые.

Вы большой поклонник дерева в архитектуре. Это правда?

Дмитрий Семенкевич:

Да.

А найдёт дерево, как Вы считаете, своё место не в элитной архитектуре, не только в отделке офисных и развлекательных центров, но и в обычных спальных районах?

Дмитрий Семенкевич:

На самом деле, так быстро получить эффект невозможно, потому что машина запущена, и это такой довольно-таки сложный процесс, в том числе изменения и сознания строителей и изменения сознания потребителя, который будет, так сказать, эксплуатировать эти деревянные дома. Сегодня что уже у нас происходит? Первое, это что, во-первых, большая группа специалистов уже выезжает, например, в те страны, где сегодня деревянному строительству уделяется особое внимание. Это и Скандинавские страны, это Германия, это Австрия. Действительно, чтобы перенять этот опыт. Это первый момент. Второй момент, мы разработали и утвердили программу индустриального домостроения индивидуальных домов, в которой очень большая доля принадлежит именно деревянному строительству. И здесь мы понимаем, что дерево – это один из наших местных ресурсов, это, в общем-то, импортозамещающие технологии, поэтому мы надеемся, что это будет дешёвое жильё, но красивое жильё. Но когда мы увидим деревянные микрорайоны, я не берусь сказать, но, наверное, не в этом, не в следующем году.