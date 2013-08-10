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Уборочная кампания в Беларуси. Гродненская область стала третьим хлебным миллионером

10 августа 2013 12:55
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Новости Беларуси. Третий хлебный миллионер в республике. Высокую планку вслед за Минской и Могилевской областями взяла Гродненская. В ближайшие дни к лидерам уборочной присоединятся и брестские хлеборобы.

Белорусские аграрии приближаются к шестимиллионному рубежу намолота зерна. Позади – 72% урожайных полей. На счету гомельских экипажей около 800 тысяч тонн. В Витебском регионе чуть менее 700.

Погода пока позволяет выходить в поля. Аграрии используют каждый погожий день. В планах на этот год собрать 9 млн тонн зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Уборочная кампания

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