Семейный экипаж комбайнеров - отец и дочь - сражаются за урожай на ниве Витебской области

Новости Беларуси. Уборочная в самом северном регионе Беларуси, в Витебской области, перешагнула экватор. Аграрии Придвинья уже убрали 237 тысяч гектаров, намолотили более 640 тысяч тонн зерна. За урожай сражаются даже семейными подрядами. Например, комбайнеру Сергею Черкасову из Лиозненского района уже восьмой год подряд на помощь приходит его дочь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Черкасов из Лиозненского района на уборочной - уже 31 сезон. За эти годы сменил ни один комбайн, намолотил тысячи тонн зерна и вырастил красавицу дочь. Пусть и воспитывал Катю от посевной до уборочной, все же успел привить ей любовь к земле и уважение к хлебу.

Сергей Черкасов, комбайнер сельхозпредприятия «Крынки»:

Может быть потому, что все в семье работали в сельской местности, ее не надо было заставлять. Ей самой было интересно покататься со мной. А потом втянулась.

Екатерина Черкасова, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Крынки»:

Я уже восьмой год работаю на комбайне. Помогаю папе. Это связано, даже не могу сказать с чем. Просто папе как-то пригнали новый комбайн, а он предложил мне. Я сразу так, иногда каталась, помогала, а теперь вот работаю. Первый раз было очень страшно, такая большая машина, все высоко очень. А теперь уже привыкла. Уже как и надо.

За годы, проведенные в поле, Сергей Николаевич жалеет лишь об одном – тысячником он стал только единожды. Говорит, земли на Лиозненщине сложные.

Сергей Черкасов, комбайнер сельхозпредприятия «Крынки»:

Может быть, земли здесь такие песчаные. Этим летом – сушь, подгорели земли, урожай. Уже не такой урожай.

Как бы то ни было, битву за урожай – никто не отменял. Работать надо много и хорошо. А для этого одного желания мало – нужно еще и уметь ухаживать за техникой, чтобы не давала сбои. И здесь на помощь отцу всегда придет Катерина. Девушка даст фору многим мужчинам-механизаторам.

На помощь семейному подряду Черкасовых приходят не только коллеги, но и работники абсолютно непрофильных служб. Ведь цель сегодня у всех общая – постараться сделать каравай-2013 куда более весомым.

Василий Децко, главный агроном сельхозпредприятия «Крынки»:

Привлекаются такие организации, как «Мостотряд», оттуда к нам на помощь пришли две единицы техники – МАЗы на отвозку. Также железная дорога привлекается, ЖКХ. Как можем, так и убираем.

Уборочная в Витебской области уже перешагнула экватор. Намолотить удалось чуть более 640 тысяч тонн зерна. Работы еще предстоит немало. Но в уборочную страду свои коррективы вносит дождь.