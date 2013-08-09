Новости Беларуси. В Гродненской области за последние два месяца втрое сократилось количество проблемных новостроек. Из 24 их осталось всего 8. На ситуацию повлияла деятельность рабочей группы по проблемам строительства. 9 августа ее участники посетили недостроенные жилые дома в Принеманском регионе.

Проблема со строительством многоквартирного жилого дома в Ивье, похоже, наконец-то разрешится. Ввести его в эксплуатацию запланировали в октябре. Правда, реальность этого срока вызывают сомнения у контролирующих органов. Строители должны были прийти на площадку в начале года, но приступили к работе только в апреле. К тому же в июле стройка опустела практически на месяц. Как результат – из пяти этажей готовы только два.

Иван Няхведович, начальник управления капитального строительства Ивьевского райисполкома:

По тому графику, который разработан, я думаю, подрядчику реально ввести дом в октябре.

То, что сроки реальные, участникам рабочей группы твердили все на перебой.

Владимир Лабецкий, директор Ивьевского ПМК № 169:

На данный момент здесь работа налажена, идет технологический процесс и, в принципе, мы уложимся в эти сроки.

Серьезное же отставание от графика объясняли просто: необходимо было закончить строительство других объектов.

Иван Няхведович, начальник управления капитального строительства Ивьевского райисполкома:

По срокам произошла затяжка, потому что рядом сдавали второй такой дом. И тут было отвлечение сил в течение 2-3 недель. Они бросали туда людей, чтобы вовремя сдать второй дом.

Куда драматичней история двух жилых домов в Гродно. Здесь жилищные кооперативы создали еще в 2011 году. В августе того же года приступили к строительству объектов, но уже в сентябре финансирование полностью прекратилось. Практически год стройка была заморожена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Врублевский, директор управления капитального строительства Гродненского горисполкома:

Причина была одна – отсутствие полного финансирования в 2011 году и на прошлый год было выделено только 40% от стоимости всего дома.

Строителям пришлось заключать новые договоры с будущими жильцами и снова определять сроки ввода объектов. Сегодня это уже сентябрь 2013 года.

Анатолий Врублевский, директор управления капитального строительства Гродненского горисполкома:

Проблема с финансированием здесь отсутствует. Подрядчик это подтвердил. Закупили все оборудование здесь: и газовые плиты, и счетчики, и ванны.

Олег Дашкевич, технический директор, главный инженер ОАО «Минскпромстрой», член рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли:

Когда мы сюда выезжали, мы думали, что увидим хуже ситуацию, но они воспользовались нашей информацией, что мы сюда едем, и, так скажем, начали наводить здесь порядок и увеличили внимание на данные объекты. Мое чисто личное впечатление, что те сроки и те заверенья, которые они дали, исполнят.

Но, даже несмотря на такие положительные тенденции в строительстве, в ближайший месяц члены рабочей группы планируют посетить все проблемные объекты региона. Контроль, уверяют специалисты, будет осуществляться до сдачи каждого из домов.

Посещение рабочей группой незавершенных строительных объектов в Гродненской области уже приносит свои плоды. За два месяца работы из 24 проблемных домов осталось всего 8.