НАН Беларуси: Можно было бы отменить лицензирование адвокатской деятельности, полиграфической

Новости Беларуси. Как дополнить совместный план Правительства и Нацбанка по структурному реформированию экономики, 28 октября обсуждали молодые экономисты. Они собрались в Академии наук, представили свои предложения. Лучшие из них направят в Совет Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди инициатив – оптимизация видов лицензирования. Сейчас ему подлежат 37 видов деятельности. Некоторые из них, по мнению, молодых экономистов, из списка можно исключить.

Петр Пекутько, ученый секретарь Института экономики НАН Беларуси:

Есть ряд видом деятельности, лицензирование которых является избыточной нормой. На мой субъективный взгляд, можно было бы отменить лицензирование адвокатской деятельности, полиграфической.

Мы можем подходить к рассмотрению проблемы тех сложностей, тех затрат, которые преодолевают либо сами субъекты хозяйствования, которые хотят заниматься лицензируемым видом деятельности, а с другой стороны мы можем анализировать затраты государственных ресурсов на поддержание этой системы лицензирования.

Молодые экономисты детально изучили план правительства и Нацбанка. Высоко оценив работу опытных коллег, они взяли за основу стратегию правительства и Нацбанка и попытались обозначить резервы для усилений в совершенно разных областях. Начиная от внешнеэкономической деятельности и заканчивая лесным хозяйством.

Ольга Маторина, заведующая сектором Института экономики НАН Беларуси:

Согласитесь, просто вырубать леса, наше достояние, без проведения политики по их постановлению, это не совсем правильно. Я не говорю, что их не надо вырубать. Это все возможно. У нас действительно лесов хватает. Но для этого нужен грамотный подход, очень взвешенная политика в этой мере. И, естественно, дополнить пунктами по увеличению и совершенствованию политики по лесовосстановлению.