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Миссия МВФ завершает 28 октября мониторинг белорусской экономики

28 октября 2013 07:09
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Новости Беларуси. Миссия МВФ завершает 28 октября мониторинг белорусской экономики. Он был связан с предыдущей программой стэнд-бай нашей страны с Международным валютным фондом. Она завершилась в 2010 году. И с тех пор сотрудники фонда уже в пятый раз посещают нашу страну с постпрограммным мониторингом.

Теперь же они подготовят отчет для Совета исполнительных директоров своей организации. Планируется также, что 28 октября на брифинге в Минске они выскажут свои комментарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На минувшей неделе министр экономики Беларуси заявил, что наша страна рассчитывает на новую финансовую программу с МВФ.

# Экономика # МВФ в Беларуси

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