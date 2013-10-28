Новости Беларуси. Миссия МВФ завершает 28 октября мониторинг белорусской экономики. Он был связан с предыдущей программой стэнд-бай нашей страны с Международным валютным фондом. Она завершилась в 2010 году. И с тех пор сотрудники фонда уже в пятый раз посещают нашу страну с постпрограммным мониторингом.

Теперь же они подготовят отчет для Совета исполнительных директоров своей организации. Планируется также, что 28 октября на брифинге в Минске они выскажут свои комментарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На минувшей неделе министр экономики Беларуси заявил, что наша страна рассчитывает на новую финансовую программу с МВФ.