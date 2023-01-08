Как меняются налоги и сколько денег пойдёт на зарплаты бюджетникам? Рассказал первый замминистра финансов

Новости Беларуси. В Беларуси, где растет инфляция и продолжается санкционное давление, на социальную сферу в 2023 году потратят львиную долю бюджета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Деньги пойдут и на здравоохранение, и на образование, и на пособия. В 2023 на социалку планируют потратить примерно на 17 % больше, чем в 2022 году. Даже на поддержку талантливой молодежи не пожалели денег. В декабре Президент подписал соответствующий указ. На людях в Беларуси не экономят, несмотря ни на санкции, ни на инфляцию, ни на другие экономические трудности. Так всегда было и будет. Какой рост зарплат запланирован на этот год, что с налоговыми изменениями и почему обделили ЖКХ – об этом и не только мы поговорили с первым замминистра финансов Дмитрием Кийко. Какие изменения в Налоговом кодексе ждут белорусов в 2023-м?

Ольга Коршун, СТВ:

Понимаем, что у вас сейчас напряженный период в Министерстве финансов. На неделе утвердили бюджет наконец-то. Бюджет – это доходы и расходы. Предлагаю начать с обсуждения доходов. Основная часть, как известно, это налоговые поступления. Какие новшества ждут налогоплательщиков в этом году?

Дмитрий Кийко, первый заместитель министра финансов Беларуси:

Вы совершенно правы. Налоги – это основная доходная часть бюджета.

Формирует более 90 % доходов. И традиционно пакет изменений налогового законодательства идет вместе с бюджетным пакетом. Этот год не стал исключением – законопроект по корректировке Налогового кодекса принят. На следующий год предусматривается более глубокое увеличение ставок акцизов. В первую очередь на табачные изделия, в менее значительной степени на алкоголь. Вызвано это тем, что у нас с Российской Федерацией подписан договор об общих принципах взимания косвенных налогов. И в рамках этого договора предусматривается выравнивание ставок акцизов. Это предложение наших партнеров, но взамен мы получим так называемый межбюджетный трансферт. Этот трансферт направлен на компенсацию потерь наших НПЗ от налогового маневра, ставки акцизов на автомобильное топливо у нас не изменяются. В принципе, в 2023 году нет таких серьезных предпосылок для роста цен на топливо на внутреннем рынке. Как изменятся налоги для самозанятых и ИП? Ольга Коршун:

А что касается индивидуальных предпринимателей, самозанятых. Я знаю, что для них тоже предусмотрены какие-то изменения.

Дмитрий Кийко:

Отдельный пакет реализован в отношении категории субъектов малого и среднего бизнеса, так называемых самозанятых граждан. С этого года вступил в силу налог на профессиональный доход, который будет взиматься на основании цифровой платформы. Граждане при этих видах деятельности будут выплачивать 10 %. В отношении индивидуальных предпринимателей реализованы меры, которые ранее анонсировались.

Единый налог, ставки вырастут порядка в два-три раза. Увеличивается ставка подоходного налога с 16 % до 20 %, которую индивидуальные предприниматели могут выплачивать как альтернативу единому налогу. Сколько денег выделили белорусам на зарплаты?

Ольга Коршун:

С доходами разобрались. К расходам. Мы все понимаем, что есть внешняя нестабильность. Она действует и на нашу экономику, влияет на нашу жизнь. Но бюджет сохранит социальную направленность. Какие суммы будут выделены на здравоохранение, на образование?

Дмитрий Кийко:

Если мы берем 2023 год, 45 % – это расходы социального характера. Это порядка 27 с небольшим миллиардов рублей. Причем эта сумма растет на 17,6 %. В первую очередь, конечно, это расходы на заработную плату. У нас определен целевой показатель на следующий год, рост реальных доходов населения на уровне 4,1 %. В среднем рост заработной платы в бюджетной сфере обеспечивается на уровне 16 % номинально. Если переходить в абсолютные цифры, это прирост порядка 3,8 миллиарда рублей.

А общая сумма, которую бюджет выплатит в виде заработной платы, 23,5 миллиарда рублей. И с 1 января уже повышена базовая ставка, которая используется для расчета должностного оклада. Безусловно, у нас с социальной направленностью ассоциируются здравоохранение и образование в первую очередь.

Если перейти в плоскость абсолютных цифр, здравоохранение в этом году – 10,4 миллиарда рублей, а 2022-й – 8,9 миллиарда рублей. Абсолютный рост обеспечен.

В образовании похожая ситуация: 10,3 миллиарда рублей – расходы 2023 года, а в 8,3 миллиарда рублей – это расходы 2022 года. При этом важно отметить, что кроме роста заработной платы в этих отраслях обеспечены рост расходов на закупку лекарственных средств, на закупку медицинского оборудования, на закупку автомобилей скорой медицинской помощи.

Кроме этого, ряд других направлений социальной направленности сохранен. И в области санаторно-курортного лечения, в области культуры, в области спорта. Те гарантии, которые дает государство, в принципе, реализуются непосредственно в бюджете. Почему на сферу ЖКУ выделили меньше, чем обычно? Ольга Коршун:

Кажется, что «обделили» сферу ЖКУ. Там намного меньше сумму запланировали в этом году, чем эти суммы были раньше. С чем это связано?

Дмитрий Кийко:

Я бы не сказал, что это мы так обделили. Там свои соответствующие процессы происходят. В целом рост на сферу жилищно-коммунального хозяйства у нас в бюджете также предусмотрен. Если говорить языком цифр, прирост составит в целом порядка 5 %. При этом надо разделить основные направления, по которым финансируется эта отрасль. Если мы возьмем субсидирование жилищно-коммунальных услуг, то там прирост небольшой – порядка 690 миллионов мы на эти цели направили в прошлом году, в этом году порядка 720 миллионов рублей будет направлено на субсидирование коммунальных услуг. Мы контролируем рост тарифа, поэтому этой суммы достаточно. Если мы возьмем расходы бюджета на капитальный ремонт жилищного фонда, то тут уже более серьезный прирост.

В текущем году планируется направить порядка 450 миллионов рублей на эти цели, а это уже рост порядка 26,7 %.

Ну и на благоустройство сумма сохраняется на уровне 1,1 миллиарда рублей. По тем направлениям, где необходимы дополнительные ресурсы, эта отрасль будет обеспечена соответствующим финансированием. «Без всяких шоков». Как Беларусь будет выплачивать госдолг в 2023-м?

Ольга Коршун:

Вопросы были в прошлом году по госдолгу. Какая сумма заложена в бюджете на погашение госдолга? И, главное, в каких валютах мы собираемся его выплачивать?

Дмитрий Кийко:

По госдолгу у нас вопросы каждый год. На 2023 год непосредственно в расходах бюджета заложена сумма порядка 4 миллиардов рублей на обслуживание государственного долга. Порядка 75 % от этой суммы – это валюты дружественных нам государств, к которым у нас есть сегодня свободный доступ. Это российский рубль, китайский юань. Кроме обслуживания государственного долга планируем осуществлять погашение платежей, погашение основного долга.

В качестве примера нам предстоит в феврале погашать еврооблигации на сумму порядка 800 миллионов долларов. Здесь есть определенные проблемы с введенными санкциями в отношении Республики Беларусь, в частности в отношении Национального банка, который является платежным агентом правительства. Правительством в прошлом году принято решение совестно с Национальным банком с учетом такой ситуации выплаты будут осуществлять в белорусских рублях. Причем выплаты будут осуществляться тем инвесторам, которые смогут подтвердить, что именно они являются владельцами еврооблигаций.