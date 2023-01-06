Правила торговли на рынках скорректировали в Беларуси. Особые условия коснутся продажи алкоголя

Новости Беларуси. Правительство скорректировало правила торговли на рынках. Определен новый перечень запрещенной к реализации продукции, изменения коснулись в том числе комиссионной торговли транспортными средствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особые предписания связаны с алкогольными напитками – их нельзя выкладывать в месте проведения расчета покупателей. Правило не распространяется только на специализированные и фирменные магазины.

Документ вступит в силу с 22 января 2023 года.

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