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Правила торговли на рынках скорректировали в Беларуси. Особые условия коснутся продажи алкоголя

06 января 2023 15:35
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Новости Беларуси. Правительство скорректировало правила торговли на рынках. Определен новый перечень запрещенной к реализации продукции, изменения коснулись в том числе комиссионной торговли транспортными средствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правила торговли на рынках скорректировали в Беларуси. Особые условия коснутся продажи алкоголя-1

Особые предписания связаны с алкогольными напитками – их нельзя выкладывать в месте проведения расчета покупателей. Правило не распространяется только на специализированные и фирменные магазины.

Документ вступит в силу с 22 января 2023 года.

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# Торговля в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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