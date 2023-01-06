Новости экономики на РТР-Беларусь за 06.01.2023

Новости Беларуси. Резервные активы Беларуси продолжают расти, государство сможет брать на себя управление частными компаниями, а железнодорожные поставки из Беларуси в Китай выросли более чем в шесть раз. Подробности в обзоре экономических событий в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Золотовалютные резервы Беларуси продолжают расти На 1 января стоимость золота в государственных хранилищах составила 7 миллиардов 929 миллионов долларов. Это почти на миллиард больше, чем прогнозировалось. В целом золотой запас страны увеличивается четвертый месяц подряд после небольшого падения летом. По состоянию на середину 2022 года около половины активов составляло монетарное золото. Также наша страна располагает запасом иностранной валюты и специальными правами заимствования.

В Беларуси принят новый закон «О вопросах передачи под временное внешнее управление» Согласно его положениям, государство сможет брать контроль над любыми коммерческими организациями с иностранным капиталом на срок до полутора лет. Право принять такое решение закрепляется за Минским городским и областными исполкомами. Перечислены несколько поводов для принятия руководства над компанией. Так, это может произойти, если управление организацией фактически прекращено или ее главы предприняли экономически необоснованные действия, ведущие к ликвидации. Некоторые поводы для отстранения топ-менеджеров частных компаний будет определять Совет министров. Закон о временном внешнем управлении вступает в силу во второй декаде января.

Беларусь успешно развивает железнодорожные поставки своих товаров на Восток Так, по данным Министерства транспорта и коммуникаций, в 2022 году в Китай было отправлено 988 грузовых поездов, которые перевезли около 120 тысяч контейнеров – это в 6,5 раза больше чем, годом ранее. Самый частый груз – калийные удобрения, их в Поднебесную отправлено свыше миллиона тонн. Среди популярных товаров также пиломатериалы, сухое молоко. Наблюдается устойчивый рост поставок, по некоторым позициям – в несколько раз. Как сообщили в ведомстве, из-за введенных Западом санкций нарушились многие транзитные маршруты, которые проходили через нашу страну и приносили заметный доход. В Беларуси продолжается работа над переориентацией экспортных потоков, идет поиск новых подходов в сфере транспорта.