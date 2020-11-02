Александр Лукашенко: молодцы рабочий класс и техническая интеллигенция. Они поняли, что могут потерять

Новости Беларуси. О сохранении позиций в экономике, прогноз развития ее стратегических отраслей на будущий год и о положении дел на ведущих белорусских предприятиях. Важные темы 2 ноября обсуждались во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С докладом Президент принял премьер-министра Романа Головченко.

На экономические процессы влияют неблагоприятные факторы. Одни проблемы тянут за собой другие – военные, политические и религиозные конфликты. Обострение обстановки наблюдаем в разных точках. Мировая ситуация с коронавирусом: многие страны уже накрыла волна ограничений, что, собственно, за собой потянуло не только массовые недовольства людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скажу откровенно, очень хотелось бы, чтобы в этом году назло, как в народе говорят, нашим врагам и недругам экономика у нас сработала по крайней мере не хуже, чем у окружающих нас стран. Конечно, если бы мы выдержали те свои цели, которые мы поставили, достигнув их, и по ВВП сохранили уровень прошлого года… Но, как вы говорите, не в тупую, не напрямую, что мы там тракторов и автомобилей создали столько, что некуда девать их. Главное ведь – товар продать. Поэтому это важно.

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И прогноз на 2021 год я попрошу кратко. Почему? Потому что мы еще встретимся и в более широком кругу обсудим наши планы на 2021 год. Ну а на Всебелорусском народном собрании уже обозначим контуры нашей пятилетки.

И ситуация на предприятиях. Молодцы рабочий класс наш и наша эта техническая интеллигенция, просто молодцы. Они поняли, что могут потерять. Да и люди уже не те, что были даже месяц назад. Еще раз подчеркиваю: поняли, что могут потерять. Ну и увидели тех, кто к власти хотел прийти. Это тоже полезно. Это хороший урок из последних событий. Тем не менее, как вы видите в экономике ситуацию и на наших ведущих предприятиях прежде всего?