Александр Лукашенко: молодцы рабочий класс и техническая интеллигенция. Они поняли, что могут потерять

Новости Беларуси. О сохранении позиций в экономике, прогноз развития ее стратегических отраслей на будущий год и о положении дел на ведущих белорусских предприятиях. Важные темы 2 ноября обсуждались во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С докладом Президент принял премьер-министра Романа Головченко.
На экономические процессы влияют неблагоприятные факторы. Одни проблемы тянут за собой другие – военные, политические и религиозные конфликты. Обострение обстановки наблюдаем в разных точках. Мировая ситуация с коронавирусом: многие страны уже накрыла волна ограничений, что, собственно, за собой потянуло не только массовые недовольства людей.
Все это требует от правительства особо пристально следить за развитием экономики. Глава государства особенно подчеркнул, что главное – не просто статистические цифры ВВП, а реальные продажи производственных товаров.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Скажу откровенно, очень хотелось бы, чтобы в этом году назло, как в народе говорят, нашим врагам и недругам экономика у нас сработала по крайней мере не хуже, чем у окружающих нас стран. Конечно, если бы мы выдержали те свои цели, которые мы поставили, достигнув их, и по ВВП сохранили уровень прошлого года… Но, как вы говорите, не в тупую, не напрямую, что мы там тракторов и автомобилей создали столько, что некуда девать их. Главное ведь – товар продать. Поэтому это важно.
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И прогноз на 2021 год я попрошу кратко. Почему? Потому что мы еще встретимся и в более широком кругу обсудим наши планы на 2021 год. Ну а на Всебелорусском народном собрании уже обозначим контуры нашей пятилетки.
И ситуация на предприятиях. Молодцы рабочий класс наш и наша эта техническая интеллигенция, просто молодцы. Они поняли, что могут потерять. Да и люди уже не те, что были даже месяц назад. Еще раз подчеркиваю: поняли, что могут потерять. Ну и увидели тех, кто к власти хотел прийти. Это тоже полезно. Это хороший урок из последних событий. Тем не менее, как вы видите в экономике ситуацию и на наших ведущих предприятиях прежде всего?