Роман Головченко: задача выйти на стопроцентный рост экономики – напряжённая

Новости Беларуси. О сохранении позиций в экономике, прогнозе развития ее стратегических отраслей на будущий год и о положении дел на ведущих белорусских предприятиях. Важные темы 2 ноября обсуждались во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С докладом Президент принял премьер-министра Романа Головченко.

Что касается цифр, то за 9 месяцев 2020 года ВВП Беларуси составил 98,7 % от плана. Ситуация не только стабилизировалась, но и вышла на позиции опережающего роста. Вклад в ВВП вносят сельское хозяйство, развитие строительства (отрасль работает даже эффективнее установленного прогноза), финансовый сектор и наука. На встрече Роман Головченко также представил главе государства видение правительства относительно результатов года.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Конечно, задача выйти на стопроцентный рост экономики – достаточно напряженная, необходимо изыскать дополнительные ресурсы. На фоне падения экономик наших соседей где на 4, где на 5, а где и на 9 % удержать темпы в 100 %, конечно, сложно. Но выполнимо при благоприятном стечении определенных обстоятельств. И правительство настроено эту задачу выполнять. Не должно случиться полного локдауна и ужесточения карантинных мер у наших основных торговых партнеров. При таком развитии событий сжимается инвестиционный спрос, в целом мировые рынки схлопываются и экономика остывает. Но сейчас, к сожалению, мы видим, что пока двигается по этой траектории. Но, конечно, рассчитываем на то, что сжатие экономики не будет слишком сильным, потому что, понятно, мы очень завязаны на внешние рынки.

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Прокомментировал журналистам премьер-министр и обстановку на предприятиях Беларуси, где были попытки раскачать трудовые коллективы и звучали призывы к забастовке. Накал страстей, по словам Романа Головченко, происходит исключительно в определенных информационных ресурсах. Абсолютно все предприятия (крупные и средние) работают в штатном режиме, выполняют свои задачи.