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Ситуация в экономике и на предприятиях. Президент Беларуси принял с докладом премьер-министра

02 ноября 2020 10:44
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Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Романа Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация в экономике и на предприятиях. Президент Беларуси принял с докладом премьер-министра-1

Обсудили важнейшие экономические показатели, ситуацию на предприятиях, работу стратегически важных отраслей экономики, изменения в Налоговый кодекс и прогнозные показатели на будущий год.

Подробности расскажем в нашем следующем выпуске.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Скажу откровенно, очень хотелось бы, чтобы в этом году назло, как в народе говорят, нашим врагам и недругам экономика у нас сработала по крайней мере не хуже, чем у окружающих нас стран.

Как сообщает БЕЛТА, Александр Лукашенко подчеркнул, что главное – не просто статистические цифры ВПП, а реальные продажи произведенных товаров.

Александр Лукашенко:
Конечно, если бы мы выдержали те свои цели, которые мы поставили, достигнув их, и по ВВП сохранили уровень прошлого года… Но не в тупую, не напрямую, что мы там тракторов и автомобилей создали столько, что некуда девать их. Главное ведь – товар продать. Поэтому это важно.

Президент также поинтересовался прогнозом развития на 2021 год, попросив кратко доложить на эту тему.

Александр Лукашенко:
Потому что мы еще встретимся и в более широком кругу, обсудим наши планы на 2021 год. Ну а на Всебелорусском народном собрании уже обозначим контуры нашей пятилетки.

Александра Лукашенко интересовала и ситуация на предприятиях, где в том числе из-за рубежа пытались раскачать обстановку, выдвигая ультиматумы и призывая к забастовкам.

# Экономика # Экономика # Александр Лукашенко # Роман Головченко # Фотофакт

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