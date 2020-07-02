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Правительство представило на рассмотрение главы государства проект указа о господдержке пенсионеров

02 июля 2020 19:37
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Новости Беларуси. Правительство представило на рассмотрение главы государства проект указа о господдержке пенсионеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство представило на рассмотрение главы государства проект указа о господдержке пенсионеров-1

Так, документ продлевает право тех, кто уже на пенсии, проезжать в поездах региональных линий экономкласса, в пригородных автобусах и на водном транспорте – за полцены.

Правительство представило на рассмотрение главы государства проект указа о господдержке пенсионеров-4

Вопрос поддержки был анонсирован во время недавнего посещения главой государства Светлогорского района. Тогда Александру Лукашенко доложили об обращениях пенсионеров с просьбой продлить ежегодную сезонную скидку на месяц. Президент предложение поддержал. 

Правительство представило на рассмотрение главы государства проект указа о господдержке пенсионеров-7

Светалана Есьман, заместитель начальника главного управления экономики и финансов Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
В связи с тем, что в Министерство транспорта и коммуникаций поступает большое количество обращений граждан о продлении периода действия скидки, данный вопрос проработан с Министерством труда и социальной защиты и иными государственными органами. Подготовлен и внесен на рассмотрение главы государства соответствующий проект указа. Право на скидку реализуется на основании проездных документов при предъявлении пенсионного удостоверения. 

Правительство представило на рассмотрение главы государства проект указа о господдержке пенсионеров-10

50-процентной скидкой на проезд пенсионеры смогут пользоваться каждый год с 1 мая по 31 октября.

# Пенсионеры # Экономика # Александр Лукашенко # Светалана Есьман # Фотофакт

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