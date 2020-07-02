Низкий пол, больше места для колясок, тёплые кнопки. Оценили комфорт электробуса, который будет ездить по Минску

Новости Беларуси. 2 июля на Октябрьской площади открылась выставка техники белорусских автопроизводителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Историю рассказывают машины. В Минске открылась выставка техники белорусских автопроизводителей Электробус еще не появился на улицах столицы, но будущие пассажиры уже его оценили.

Знаете, очень удобно сейчас в этом электробусе можно подзарядить, если вдруг в дороге разрядился. USB-розетки – это продуманно, что сделали, а также очень удобные сиденья, современный дизайн.

Так выглядит третье поколение городских автобусов. Главный ориентир при создании – максимальный комфорт пассажиров. Низкий пол, удобные сиденья, больше места для колясок, кондиционер, теплые кнопки – всего не перечислить. И бонусом – бережное отношение к природе.

Олег Смолянко, заместитель начальника управления ОАО «МАЗ»:

Чем он примечателен – это увеличенным автономным ходом, наша концепция предусматривает ночную зарядку. Он не привязан к каким-то точкам, подзарядным станциям, т.е. ночью зарядились, днем ездим. Если нам надо две смены отработать, мы можем где-то в перерывах подзарядиться и отъездить вторую смену. Плюс то, что это ночная зарядка, когда в городе идет минимальное потребление электричества – мы заряжаемся. Естественно, тарифы дешевле, это делает экономически выгодной поездку.