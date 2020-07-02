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Низкий пол, больше места для колясок, тёплые кнопки. Оценили комфорт электробуса, который будет ездить по Минску

02 июля 2020 21:34
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Новости Беларуси. 2 июля на Октябрьской площади открылась выставка техники белорусских автопроизводителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Низкий пол, больше места для колясок, тёплые кнопки. Оценили комфорт электробуса, который будет ездить по Минску-1

Историю рассказывают машины. В Минске открылась выставка техники белорусских автопроизводителей

Электробус еще не появился на улицах столицы, но будущие пассажиры уже его оценили. 

Низкий пол, больше места для колясок, тёплые кнопки. Оценили комфорт электробуса, который будет ездить по Минску-4

Знаете, очень удобно сейчас в этом электробусе можно подзарядить, если вдруг в дороге разрядился. USB-розетки – это продуманно, что сделали, а также очень удобные сиденья, современный дизайн.

Низкий пол, больше места для колясок, тёплые кнопки. Оценили комфорт электробуса, который будет ездить по Минску-7

Так выглядит третье поколение городских автобусов. Главный ориентир при создании – максимальный комфорт пассажиров. Низкий пол, удобные сиденья, больше места для колясок, кондиционер, теплые кнопки – всего не перечислить. И бонусом – бережное отношение к природе.  

Низкий пол, больше места для колясок, тёплые кнопки. Оценили комфорт электробуса, который будет ездить по Минску-10

Олег Смолянко, заместитель начальника управления ОАО «МАЗ»:
Чем он примечателен – это увеличенным автономным ходом, наша концепция предусматривает ночную зарядку. Он не привязан к каким-то точкам, подзарядным станциям, т.е. ночью зарядились, днем ездим. Если нам надо две смены отработать, мы можем где-то в перерывах подзарядиться и отъездить вторую смену. Плюс то, что это ночная зарядка, когда в городе идет минимальное потребление электричества – мы заряжаемся. Естественно, тарифы дешевле, это делает экономически выгодной поездку.

Низкий пол, больше места для колясок, тёплые кнопки. Оценили комфорт электробуса, который будет ездить по Минску-13

Сейчас электробус проходит сертификационные испытания. В 2021 году он уже должен появиться на городских улицах.

# Общественный транспорт # Экономика # Камилла Шах # Олег Смолянко # Фотофакт

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