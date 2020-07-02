Историю рассказывают машины. В Минске открылась выставка техники белорусских автопроизводителей

Новости Беларуси. «Судьба гигантов». 2 июля на Октябрьской площади открылась выставка техники белорусских автопроизводителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На суд зрителя – более 70 образцов. Одни из них уже стали частью истории и появляются на улицах лишь накануне больших праздников. Другие же только ждут своего часа, как, например, инновационный электробус от МАЗа. Впрочем, обо всем по порядку – в сюжете Камиллы Шах.





Выставка, на которой нет гидов в классическом понимании. Историю рассказывают машины. 75 лет биографии МАЗа представлены десятью экспонатами. Первые самосвалы, спортивные грузовики и автобусы последнего поколения.

Но МАЗ – это не только пассажирский транспорт. Грузовики, прицепы, спецтехника. Вся продукция соответствует экологическим классам от Евро-3 до Евро-6.

Впечатляют и цифры. За годы работы с конвейера сошли более 2 миллионов единиц техники. Добиться таких результатов невозможно было бы без экспорта. Например, только в 2019 году МАЗ выпустил около 11 тысяч единиц техники. Из них в Беларуси осталось чуть более 3 тысяч машин. Все остальное отправилось заграницу.

Владимир Янушко, заместитель коммерческого директора – директор по маркетингу ОАО «МАЗ»:

Наша техника поставляется сегодня в более чем 50 стран мира. В том числе мы имеем совместные производства во Вьетнаме, Египте. Наша техника известна на всех континентах: и в Южной Америке, в Азии, Европе.

Уверенно делить мировые рынки с сильными конкурентами МАЗу помогает высокое качество техники, современный дизайн и безупречные характеристики. А над ними работают не только в стенах завода.