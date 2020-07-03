«Мы можем создавать различные типы электромобилей». Чего ждать от белорусского автопрома?

Новости Беларуси. В Беларуси есть наработки не только для совершенствования привычных нам электробусов и целой линейки техники нового поколения, рассказали в проекте «Сделано». По сути, сегодня мы с вами свидетели формирования мощного кластера с научной и конструкторской базой.

Сергей Поддубко, гендиректор Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:

В Беларуси не занимались силовыми электроприводами, только применяли импортные комплектующие, так как это происходит на «БелАЗе» или на «Белкоммунмаше». Мы создали свою школу научную. Научились за это время разрабатывать эти изделия, начиная от электродвигателя, силовой электроники, тяговой батареи. И сегодня мы можем создавать различные типы электромобилей.

В той же России практически все предприятия создали электромобили: группы ГАЗ, КАМаз и другие предприятия. Но они использовали импортные комплектующие. А мы же ставим задачи – создать их у себя.

Автопром – тяговый двигатель не только отечественной промышленности, но и науки, экономики. А внешние рынки, которых уже больше 150, – подтверждение правильно принятых в свое время решений. То, что даже в непростых ситуациях, кризисах – крепкая защита, делать лучше, чем у конкурентов, и работать на результат. Наша техника сегодня – это сплав традиции и инноваций, о которой смело можно сказать: это сделано. И впереди – новые горизонты.