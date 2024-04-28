Из ИП в юрлицо. Как не запутаться в нюансах ведения бизнеса по новому закону

В Беларуси был подписан закон по вопросам предпринимательской деятельности. В принципе, необходимость принятия такого документа назревала давно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Дело в том, что в Беларуси в последнее время появились новые виды деятельности. К примеру, ремесленники, самозанятые. Увеличилось количество агроусадеб. В итоге эти категории начали между собой пересекаться, конкурировать и иметь различный уровень административной, налоговой нагрузки. Сейчас правила игры решили отрегулировать.

Мечта наяву – так о своей агроусадьбе говорит Ольга Чесновская. Вместе с супругом 7 лет назад в Лидском районе приобрели участок в 25 соток, чтобы превратить его в роскошное место отдыха. Изюминка – только природные материалы. Как освоила сама болгарку, столярный станок и учится работать с капризной эпоксидной смолой, хозяйка агроусадьбы рассказывает в соцсетях. Блог стремительно набирает популярность.

Лидчанка намерена заниматься агроусадебным бизнесом всерьез и надолго. Потому изучает правовое поле. Новый закон по вопросам предпринимательской деятельности затрагивает и ее сферу.

Ольга Чесновская, хозяйка агроусадьбы:

По этому закону взносы в ФСЗН, я слышала, будут больше. Все мы хотим получать в будущем пенсию. Реформа вызвала в обществе резонанс. При разработке изменений в закон мнение предпринимателей учитывали – проводили общественные обсуждения.

Неля Чижик, начальник отдела регистрации субъектов хозяйствования и предпринимательства управления экономики Лидского райисполкома:

Будущие изменения законодатели называют реформой предпринимательства. Люди в ожидании этих перемен. Конечно, много интересуются. К нам регулярно поступают обращения предпринимателей с вопросами о том, что их ждет завтра и какие виды деятельности будут для них разрешены. Интрига разрешилась. На этой неделе Президент подписал закон по вопросам предпринимательской деятельности. В документе – как долгожданные нормы для делового сообщества, так и новые правила ведения бизнеса, которые назрели уже давно. Равные условия и честная конкуренция в приоритете.

Галина Буро, корреспондент:

Основная задача нового документа – мотивировать. Иными словами, создать условия, чтобы бизнес укрупнялся. К тому же, если раньше финансовая помощь была предусмотрена только для малого предпринимательства, теперь и для среднего.

В первую очередь закон касается индивидуальных предпринимателей. А их в стране около 250 тысяч. Теперь часть из них должна будет открыть юридическое лицо. Для каких видов деятельности новшество – правительство определит до 15 мая, а с 1 октября перестанут регистрировать ИП, если их вид бизнеса не включен в список. Почему так произошло? Все дело в том, что меры по либерализации бизнеса, которые принимались в последние годы, привели к появлению не только предпринимателей, но и отдельных категорий самозанятых, лиц, которые занимаются профессиональной деятельностью. В итоге получили многообразие форм бизнеса, которые начали между собой пересекаться, конкурировать, но при этом иметь различный уровень административной и налоговой нагрузки. Честно ли?

Дмитрий Кийко, первый заместитель министра финансов Беларуси:

Закон как раз таки про это. Он упорядочивает все эти формы, говорит, как они соотносятся между собой в части регулирования видов деятельности, поддержки предпринимательства, предоставления каких-то финансовых ресурсов, других преференций. Перехода из ИП в юрлицо как социальный лифт для бизнеса, да еще и по упрощенной схеме – минимум административных процедур, и, главное, все дистанционно.

Это, по мнению предпринимателя из Бреста, отличный механизм. Ведь когда-то с трансформацией в юрлицо столкнулся лично, набил немало шишек. Александр Комякович владелец коммерческих помещений на «брестском Арбате» – одной из самых популярных «пешеходок» в стране. Решил масштабировать свое дело до фирмы. Правда, переход от малого к среднему бизнесу оказался болезненным.

Александр Комякович, предприниматель:

Казалось бы, меняется название, одна строчка. На самом деле приходилось менять все документы, полностью проходить цикл. Пишешь заявление, 30 дней на рассмотрение – получаешь новое. А у нас все документы взаимосвязаны. Мы почти год потратили, чтобы поменять все документы. Своим болезненным опытом предпринимателю удалось лично поделиться с заместителем министра экономики на этапе разработки нового закона на встрече с советом предпринимателей. Сегодня Александр понимает: услышали и новый закон учел все нарекания.

Александр Комякович:

Одно из преимуществ – это взаимодействие с банками в получении кредитной поддержки. С ИП банки работают, но это не так, как с фирмой. Фирма – это проще, лучше, и общение идет по другому. Да, закон вносит новации в части регулирования видов деятельности. Но здесь важно понимать: цель – не запретить, а упорядочить. И если под ИП не подпадает какой-то вид деятельности, есть мостик для перехода в другую организационно-правовую форму, а это уже более широкие возможности, а еще бонусы от государства.

Наталья Ефимович, начальник управления предпринимательства комитета экономики Брестского облисполкома:

Согласно новому закону, будут иметь возможность до 1 января 2026 года создать коммерческие организации по упрощенному порядку. Законом установлено ограничение на проведение выборочных проверок такой организации, созданной индивидуальным предпринимателем в течение двух лет со дня ее государственной регистрации.

Итак, согласно новому закону, к юридическим лицам отнесены: малые организации с численностью работающих до 100 человек; средние – до 250 сотрудников; крупные – свыше 250 человек. В категорию физических лиц включены: ремесленники, владельцы агроэкоусадеб, самозанятые, индивидуальные предприниматели. Для перехода из ИП в юрлицо переоформлять документы на начальном этапе не надо.

Ирина Бабаченок, заместитель директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси:

При переходе в формат коммерческой организации индивидуальный предприниматель не должен почувствовать разницу в регуляторных условиях осуществления деятельности. Законопроект предусматривает норму, согласно которой коммерческие организации с численностью до 50 человек включительно получают возможность работать в формате функционирования, который сегодня предусмотрен для индивидуального предпринимателя либо микроорганизаций.

Увеличить свое производство и расширить спектр услуг – новые возможности для бизнеса. И, кстати, в этом даже помогут. Закон дает зеленый свет развитию института государственной финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. Юридические лица получат доступ к поручительствам по займам, грантам из местных бюджетов, а также право на возмещение части затрат при реализации инвестпроектов.

Петр Арушаньянц, генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей:

Поддержку могут получить любые малые предприятия, которые осуществляют деятельность в производстве, в других сферах. И здесь нет каких-то очень жестких ограничений. Механизмы рассчитаны на работу в регионах, на совсем небольшие бизнесы, которые важны для своего региона.

Есть и те, кто сработал на предупреждение: зная о реформах, позаботился заранее о новом статусе бизнеса. Причем широкие возможности для себя открывают в том числе и артисты. Белорусская группа «Аура» в роли серьезных игроков белорусского шоу-биза уже успела обжиться.

Евгений Олейник, продюсер, композитор:

Два года назад услышали слова главы государства о том, что все, кто крупные, давайте-ка, быстренько из ИП уходите. Вот и открыли в мае прошлого года свою компанию общество с ограниченной ответственностью «Продюсерская компания «Аура». Конечно, на год это нас просто выбило из творчества. То есть это и офис, и ремонт, и наем бухгалтера, и какие-то юридические формальности, о которых мы не подозревали.

Конечно, такой вариант для начинающих артистов или тех, кто не хочет брать на себя лишних обязательств, не подходит. Так что в перспективе творческие белорусы, скорее всего, пополнят список самозанятых.