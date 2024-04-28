Беларусь представила свою экспозицию на крупнейшей выставке в Зимбабве

Беларусь покоряет африканский рынок. Свою экспозицию наша страна представила на крупнейшей международной выставке Zimbabwe International Trade Fair в городе Булавайо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знак особого расположения со стороны хозяев – белорусской стороне предоставили эксклюзивные права на демонстрацию отечественной продукции, товаров и услуг.

Пищевая промышленность, машиностроение, образовательный сектор – мы можем многое предложить нашим партнерам. С потенциалом отечественных предприятий подробно ознакомились президенты Зимбабве и Кении. На африканском рынке белорусская продукция пользуется особым спросом. Эммерсон Мнангагва подчеркнул, что в Зимбабве ценят нашу помощь в реализации совместных проектов.

Напомним, новый виток развития двусторонние отношения Беларуси и Зимбабве получили после визита Александра Лукашенко в 2023 году. Тогда же главами государств был подписан пакет соглашений о развитии сотрудничества.