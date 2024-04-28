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Беларусь представила свою экспозицию на крупнейшей выставке в Зимбабве

28 апреля 2024 07:32
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Беларусь покоряет африканский рынок. Свою экспозицию наша страна представила на крупнейшей международной выставке Zimbabwe International Trade Fair в городе Булавайо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знак особого расположения со стороны хозяев – белорусской стороне предоставили эксклюзивные права на демонстрацию отечественной продукции, товаров и услуг.

Беларусь представила свою экспозицию на крупнейшей выставке в Зимбабве-1

Пищевая промышленность, машиностроение, образовательный сектор – мы можем многое предложить нашим партнерам. С потенциалом отечественных предприятий подробно ознакомились президенты Зимбабве и Кении. На африканском рынке белорусская продукция пользуется особым спросом. Эммерсон Мнангагва подчеркнул, что в Зимбабве ценят нашу помощь в реализации совместных проектов.

Напомним, новый виток развития двусторонние отношения Беларуси и Зимбабве получили после визита Александра Лукашенко в 2023 году. Тогда же главами государств был подписан пакет соглашений о развитии сотрудничества.

Беларусь представила свою экспозицию на крупнейшей выставке в Зимбабве-4

К слову, теперь в нашей стране с ответным визитом ждут президента Зимбабве. Александр Лукашенко убежден, что встреча поспособствует стратегическому партнерству и плодотворному взаимодействию двух стран.

# Беларусь-Зимбабве # Экономика

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