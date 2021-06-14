Посол России о Форуме регионов: «Именно так нужно строить нормальные отношения между странами»

Во время встречи председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова и посол России Евгений Лукьянов подчеркнули стратегический характер отношений между странами. Стороны отметили также совместные усилия в противостоянии COVID-19. Из-за пандемии в 2020 году немного просел товарооборот, но в этом уже есть рост.

Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Акцент, эффективность и конкретность, на наш общий взгляд, концентрируются на горизонтальных межрегиональных связях. И предстоящий Форум регионов России и Беларуси, который будет проходить в Москве и Московской области, − это яркое тому подтверждение. Это уже не первый форум. Он вошел в регулярный график. В прошлом году, понятно, причины были из-за коронавируса, но этот вопрос мы оба поддержали и считаем, что именно так нужно строить нормальные отношения между странами, людьми, культурами, экономиками.

Наталья Кочанова об отношениях с Россией: «Наверное, нет в мире таких аналогов, чтобы было такое единение между народами»