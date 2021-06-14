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Посол России о Форуме регионов: «Именно так нужно строить нормальные отношения между странами»

14 июня 2021 13:38
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Новости Беларуси. Форум регионов придаст новый импульс взаимоотношениям. О подготовке к нему 14 июня шла речь в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посол России о Форуме регионов: «Именно так нужно строить нормальные отношения между странами»-1

Во время встречи председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова и посол России Евгений Лукьянов подчеркнули стратегический характер отношений между странами. Стороны отметили также совместные усилия в противостоянии COVID-19. Из-за пандемии в 2020 году немного просел товарооборот, но в этом уже есть рост.

Хорошей площадкой для укрепления сотрудничества станет Форум регионов. Он стартует в конце июня.

Посол России о Форуме регионов: «Именно так нужно строить нормальные отношения между странами»-4

Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Акцент, эффективность и конкретность, на наш общий взгляд, концентрируются на горизонтальных межрегиональных связях. И предстоящий Форум регионов России и Беларуси, который будет проходить в Москве и Московской области, − это яркое тому подтверждение. Это уже не первый форум. Он вошел в регулярный график. В прошлом году, понятно, причины были из-за коронавируса, но этот вопрос мы оба поддержали и считаем, что именно так нужно строить нормальные отношения между странами, людьми, культурами, экономиками.

Наталья Кочанова об отношениях с Россией: «Наверное, нет в мире таких аналогов, чтобы было такое единение между народами»

Посол России о Форуме регионов: «Именно так нужно строить нормальные отношения между странами»-7

Восьмой Форум регионов пройдет в Минске, Москве и Подмосковье в онлайн- и офлайн-форматах. Как правило, мероприятие богато на новые перспективные контракты. Стороны планируют подписать договоры более чем на 700 миллионов долларов.

# Беларусь-Россия # Экономика # Евгений Лукьянов # Наталья Кочанова # Фотофакт

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