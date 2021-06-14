Посол России о Форуме регионов: «Именно так нужно строить нормальные отношения между странами»

Новости Беларуси. Форум регионов придаст новый импульс взаимоотношениям. О подготовке к нему 14 июня шла речь в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Форум регионов придаст новый импульс взаимоотношениям. О подготовке к нему 14 июня шла речь в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время встречи председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова и посол России Евгений Лукьянов подчеркнули стратегический характер отношений между странами. Стороны отметили также совместные усилия в противостоянии COVID-19. Из-за пандемии в 2020 году немного просел товарооборот, но в этом уже есть рост.
Хорошей площадкой для укрепления сотрудничества станет Форум регионов. Он стартует в конце июня.
Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Акцент, эффективность и конкретность, на наш общий взгляд, концентрируются на горизонтальных межрегиональных связях. И предстоящий Форум регионов России и Беларуси, который будет проходить в Москве и Московской области, − это яркое тому подтверждение. Это уже не первый форум. Он вошел в регулярный график. В прошлом году, понятно, причины были из-за коронавируса, но этот вопрос мы оба поддержали и считаем, что именно так нужно строить нормальные отношения между странами, людьми, культурами, экономиками.
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Восьмой Форум регионов пройдет в Минске, Москве и Подмосковье в онлайн- и офлайн-форматах. Как правило, мероприятие богато на новые перспективные контракты. Стороны планируют подписать договоры более чем на 700 миллионов долларов.