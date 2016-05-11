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Индия заинтересована в поставках белорусского льна

11 мая 2016 10:40
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Новости Беларуси. В рамках визита парламентской делегации в Индию уже прошло первое заседание рабочей группы по текстилю. Стороны обсудили вопросы наращивания экспорта и определили новые направления взаимодействия, в частности в сфере индустрии моды. Индия заинтересована в поставках белорусского льна. Учитывая жаркий климат этой южноазиатской страны, наши натуральные ткани будут здесь востребованы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хидд Хардха, исполнительный директор Совета по продвижению экспорта хлопка Индии:
За последние пять лет промышленность в Беларуси серьезно шагнула вперед. Мы весьма заинтересованы в этом секторе. Индия рассматривает вашу страну как важного партнера. Думаю, у нас немало точек соприкосновения.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Индия

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