Новости Беларуси. В рамках визита парламентской делегации в Индию уже прошло первое заседание рабочей группы по текстилю. Стороны обсудили вопросы наращивания экспорта и определили новые направления взаимодействия, в частности в сфере индустрии моды. Индия заинтересована в поставках белорусского льна. Учитывая жаркий климат этой южноазиатской страны, наши натуральные ткани будут здесь востребованы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хидд Хардха, исполнительный директор Совета по продвижению экспорта хлопка Индии:

За последние пять лет промышленность в Беларуси серьезно шагнула вперед. Мы весьма заинтересованы в этом секторе. Индия рассматривает вашу страну как важного партнера. Думаю, у нас немало точек соприкосновения.