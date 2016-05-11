Новости Беларуси. Белорусско-румынские отношения обсудят 11 мая в Министерстве иностранных дел Беларуси. В Минске пройдет второе заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству. Белорусскую сторону возглавляет замминистра иностранных дел Елена Купчина, румынскую – государственный секретарь Министерства экономики, торговли и предпринимательства Влад Василиу.

Также в торгово-промышленной палате пройдет бизнес-форум. Деловые круги Беларуси и Румынии проведут переговоры о реализации совместных проектов. Речь пойдет о добыче и переработке нефти и газа, сотрудничестве в сфере энергетики, строительства, деревообработки и информационных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.