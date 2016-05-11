Визит белорусских парламентариев во главе с Михаилом Мясниковичем начался в Индии

Новости Беларуси. Одна из крупнейших экономик мира готова налаживать тесные контакты с Беларусью. В Индии начался визит белорусских парламентариев во главе с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем.

Накануне поздно вечером самолет нашей делегации приземлился в Дели. Для белорусов организовали встречу в национальном стиле. Прямо в аэропорту Михаил Мясникович пообщался с послом Республики Беларусь в Индии. В разговоре обсудили программу визита.

Запланирована встреча спикера Совета Республики с индийским руководством. Ожидается, что Михаил Мясникович встретится с Президентом Индии. Речь пойдет в первую очередь об экономике. К 2020 году страны планируют достичь товарооборота в миллиард долларов.

Одновременно в Дели пройдет бизнес-форум. Для этого туда отправились руководители крупных госпредприятий и представители частного бизнеса. Также в программе открытие сервисного центра техники БелАЗ и посещение Национального института технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Будут вестись переговоры о создании совместных предприятий дополнительно непосредственно в Индии, создании совместного производства по производству троллейбусов, электрификация от проекта до пуска нашего транспорта в городах Индии. Также присутствуют наши деревообрабатывающие предприятия, которые будут предлагать свою продукцию на поставки в Индию.