На одном из предприятий в Полоцке принимают на работу по результатам контрольной работы за 6-ой класс

Новости Беларуси. К теме тестирования мы еще вернемся и расспросим, в том числе об этом и министра образования. А сейчас совершенно удивительный пример из Полоцка, где руководитель одного из частных предприятий принимает на работу сотрудников исключительно после контрольной работы за курс математики для 6-го класса. Каждому, кто претендует на место инженера, здесь предстоит решить задачу именно из этого учебника, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Ватслав Гивойко, директор предприятия:

Есть у человека логическое мышление или нет. Образование – можно всю жизнь отучиться, а простую, элементарную жизненную задачу не решить. Приходит человек с образованием менеджера и не может решить задачу, за сколько груз довезти. А это задачка 6-го класса. Вот для этого я учебником и пользуюсь. Точно также в нашей продукции много математических расчетов. И иметь диплом о высшем образовании, но не решить простую задачу… В общем, вся наша продукция основана на законах физики – 6 – 8-ой класс, не больше.