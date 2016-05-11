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Михаил Мясникович: между ЕАЭС и Индией может быть установлен режим свободной торговли

11 мая 2016 10:45
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Новости Беларуси. Одна из крупнейших экономик мира готова налаживать тесные контакты с Беларусью. В Индии проходит визит белорусских парламентариев во главе с председателем Совета Республики.

11 мая в Дели состоялась встреча Михаила Мясниковича с президентом Индии Пранабом Мукерджи. Спикер Верхней Палаты белорусского Парламента озвучил инициативу установить между ЕАЭС и Индией режим свободной торговли. Речь шла также о развитии сотрудничества между регионами двух стран по примеру формата Беларусь-Россия. В свою очередь Президент Индии с теплотой отозвался о своем визите в Беларусь в июне 2015 года и встрече с Александром Лукашенко.

А ранним утром белорусская парламентская делегация посетила мемориальный комплекс «Радж Гхат». Это одно из самых значимых и почитаемых мест в Индии. Здесь захоронен Махатма Ганди, которого в Индии считают Отцом Нации. Традиция посещения комплекса требует даже снять обувь перед входом.

Парламентарии возложили венок к мемориалу и также бросили лепестки алых роз, как требует традиция. Затем Михаил Мясникович оставил запись в книге почетных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Фотофакт # Беларусь-Индия

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