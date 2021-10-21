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Индия и Беларусь развивают торговое сотрудничество. Как это повлияет на Европу?

21 октября 2021 16:33
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Новости Беларуси. Индийские компании заинтересованы в увеличении объемов закупки таких востребованных в Индии товаров, как пиломатериалы, изделия из черных металлов и нефтехимической продукции через белорусскую биржевую площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас непропорционально большую долю в товарообороте между странами занимают калийные удобрения. Индийская сторона заинтересована в расширении перечня товаров, которые белорусские производители могли бы поставлять в Индию, а индийские – в Беларусь.  

Индия и Беларусь развивают торговое сотрудничество. Как это повлияет на Европу?-1

На БУТБ аккредитованы более 3 000 компаний из Евросоюза, которым было бы интересно покупать производимые в Индии товары. В этом смысле показателен пример Китая. Как только была выстроена оптимальная логистика, европейские компании сразу же подхватили эту тему и стали использовать белорусскую торговую платформу для взаимодействия с предприятиями из Поднебесной.   

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# Беларусь-Индия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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