Индия и Беларусь развивают торговое сотрудничество. Как это повлияет на Европу?

Новости Беларуси. Индийские компании заинтересованы в увеличении объемов закупки таких востребованных в Индии товаров, как пиломатериалы, изделия из черных металлов и нефтехимической продукции через белорусскую биржевую площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас непропорционально большую долю в товарообороте между странами занимают калийные удобрения. Индийская сторона заинтересована в расширении перечня товаров, которые белорусские производители могли бы поставлять в Индию, а индийские – в Беларусь.

На БУТБ аккредитованы более 3 000 компаний из Евросоюза, которым было бы интересно покупать производимые в Индии товары. В этом смысле показателен пример Китая. Как только была выстроена оптимальная логистика, европейские компании сразу же подхватили эту тему и стали использовать белорусскую торговую платформу для взаимодействия с предприятиями из Поднебесной.