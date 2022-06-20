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Беларусбанк снова выдаёт потребительские кредиты. Пересмотрели процентные ставки

20 июня 2022 15:45
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Новости Беларуси. Крупнейший банк страны с госкапиталом снова выдает потребительские кредиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финансовое учреждение также пересмотрело процентные ставки в сторону понижения.

Беларусбанк снова выдаёт потребительские кредиты. Пересмотрели процентные ставки-1

Кредитополучателям доступны три вида займов на любые нужды сроком до 5 лет. И для оплаты обучения. Кредитовать могут оплату первого, второго, а также последующих образований. Причем форма собственности учреждения образования – государственная или частная – значения не имеет. Также клиенты банка могут оформить овердрафтный кредит со сроком предоставления 2 года и сроком погашения 12 месяцев.

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# Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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