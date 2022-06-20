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Новая 100-рублёвая банкнота появится с 1 июля. Что там будет изображено?

20 июня 2022 15:41
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Новости Беларуси. Новая банкнота номиналом 100 рублей будет выпущена в обращение с 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновленный дизайн концептуально схож с предыдущим.

Новая 100-рублёвая банкнота появится с 1 июля. Что там будет изображено?-1

Замок Радзивиллов привели в соответствие с его актуальным внешним видом. В новой банкноте улучшили защитные элементы. Это повысит ее надежность от подделки при одновременной возможности более легкой, быстрой и безошибочной проверки подлинности.

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# Деньги # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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