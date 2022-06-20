«АПК страны – это не вилы, навоз и лопата». Почему работа в сельском хозяйстве престижна?

Новости Беларуси. Как IT помогает развивать сельское хозяйство, когда на наши нивы придут беспилотники, какие породы животных считаются самыми лучшими у белорусских селекционеров и возможно ли сесть на безлактозную диету с инновационными продуктами Made in Belarus? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Обзор самых крутых новинок, представленных на выставке «Белагро». Расскажем о новейших тенденциях в сельском хозяйстве.

Яна Шипко, корреспондент:

А здесь представлена мини-версия фермы будущего с умными теплицами, дронами и беспилотными тракторами. В первую очередь, это отличная возможность для детей попробовать на себе, каков же сейчас труд на земле, и убедиться, что аграрные профессии вовсе не скучные, а престижные и высокотехнологичные.

Дмитрий Диденко, представитель проектного офиса Всероссийского аграрного конкурса для школьников:

Сегодня агропромышленный комплекс страны – это не вилы, навоз и лопата. Это современные технологии. На стенде Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь видите агророботы, большой стенд, на котором роботы имитируют работу фермы. Здесь нужно будет и покормить коров, собрать урожай, проехать по труднодоступным местам. Все то, что будет необходимо в любом хозяйстве. Мы сегодня ломаем стереотипы. Аграрные профессии выходят на передовое место, потому что сегодня агроном не просто управленец, он цифровой архитектор. Он использует все современные технологии, чтобы получить высокий результат.