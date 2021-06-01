«Их только две штуки в Беларуси». На «Белагро» показали редкие для нашей страны породы домашних животных

Новости Беларуси. Те самые быки-красавцы, благодаря которым наши голштинки дают больше молока. Элитные представители лучших пород со всего мира работают на повышение продуктивности поголовья наших ферм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Руденок, животновод несвижского племпредприятия:

Ну, это, считай, мясная порода. Хотят вывести мясную – нежное мясо, мраморное. В первый раз видят такого. Их только две штуки в Беларуси, таких же никто не видел, удивляются. Думают, что это мы их тренируем специально.

Мускулатура и никакого жира. Посмотрите, как на Несвижском предприятии выращивают редкую породу быков Трансгенная коза с человеческим чудо-белком в молоке, вислоухие свиньи, белорусская упряжная.

А овцы своим разнообразием обязаны госпрограмме, по которой несколько лет назад в Беларусь завезли сразу 11 пород.