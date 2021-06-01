«Их только две штуки в Беларуси». На «Белагро» показали редкие для нашей страны породы домашних животных

Новости Беларуси. Те самые быки-красавцы, благодаря которым наши голштинки дают больше молока. Элитные представители лучших пород со всего мира работают на повышение продуктивности поголовья наших ферм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Те самые быки-красавцы, благодаря которым наши голштинки дают больше молока. Элитные представители лучших пород со всего мира работают на повышение продуктивности поголовья наших ферм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Петр Руденок, животновод несвижского племпредприятия:
Ну, это, считай, мясная порода. Хотят вывести мясную – нежное мясо, мраморное. В первый раз видят такого. Их только две штуки в Беларуси, таких же никто не видел, удивляются. Думают, что это мы их тренируем специально.
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Трансгенная коза с человеческим чудо-белком в молоке, вислоухие свиньи, белорусская упряжная.
А овцы своим разнообразием обязаны госпрограмме, по которой несколько лет назад в Беларусь завезли сразу 11 пород.
Василий Новик, глава крестьянско-фермерского хозяйства:
Одна из лучших пород в мире, это чисто английская, самая старая порода. У них мраморное мясо, и мясо не имеет специфического бараньего запаха.