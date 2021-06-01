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«Их только две штуки в Беларуси». На «Белагро» показали редкие для нашей страны породы домашних животных

01 июня 2021 21:19
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Новости Беларуси. Те самые быки-красавцы, благодаря которым наши голштинки дают больше молока. Элитные представители лучших пород со всего мира работают на повышение продуктивности поголовья наших ферм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Их только две штуки в Беларуси». На «Белагро» показали редкие для нашей страны породы домашних животных-1

Петр Руденок, животновод несвижского племпредприятия:
Ну, это, считай, мясная порода. Хотят вывести мясную – нежное мясо, мраморное. В первый раз видят такого. Их только две штуки в Беларуси, таких же никто не видел, удивляются. Думают, что это мы их тренируем специально.

«Их только две штуки в Беларуси». На «Белагро» показали редкие для нашей страны породы домашних животных-4

«Их только две штуки в Беларуси». На «Белагро» показали редкие для нашей страны породы домашних животных-6

Мускулатура и никакого жира. Посмотрите, как на Несвижском предприятии выращивают редкую породу быков

Трансгенная коза с человеческим чудо-белком в молоке, вислоухие свиньи, белорусская упряжная.

«Их только две штуки в Беларуси». На «Белагро» показали редкие для нашей страны породы домашних животных-9

А овцы своим разнообразием обязаны госпрограмме, по которой несколько лет назад в Беларусь завезли сразу 11 пород.

«Их только две штуки в Беларуси». На «Белагро» показали редкие для нашей страны породы домашних животных-12

Василий Новик, глава крестьянско-фермерского хозяйства:
Одна из лучших пород в мире, это чисто английская, самая старая порода. У них мраморное мясо, и мясо не имеет специфического бараньего запаха.

«Их только две штуки в Беларуси». На «Белагро» показали редкие для нашей страны породы домашних животных-15

«Их только две штуки в Беларуси». На «Белагро» показали редкие для нашей страны породы домашних животных-17

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# Сельское хозяйство # Экономика # Петр Руденок # Василий Новик # Яна Шипко # Фотофакт

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