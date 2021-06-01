«Все говорят – высокие технологии». Трактор-беспилотник от МТЗ показали на «Белагро»

Новости Беларуси. Под технологии точного земледелия заточены новинки МТЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленному гиганту 75 лет. К юбилею как раз накануне форума презентовали первый трактор-беспилотник. А на «Белагро» привезли опытный образец 2022.4. В память бортового компьютера закладывается карта поля. Первый проход с участием тракториста, а дальше система автоматического подруливания сама задаст траекторию.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:

Это тренд достаточно модный. Все говорят – цифра должна идти, высокие технологии. Мы все столкнулись, особенно последний год, что биотехнологии все-таки выходят на первое место – от борьбы с болезнями до получения продуктов питания какого-то заданного качества.

Беспилотник-фермер. Белорусским аграриям предлагают удобрять растения с помощью дрона

В перспективе все-таки упор на высокие технологии. И только через высокие технологии мы сможем повышать урожайность и достигать новых результатов.