БУТБ запускает ежедневные торги пиломатериалами для внутреннего рынка

Новости Беларуси. На Белорусской универсальной товарной бирже будет проводиться ежедневная торговая сессия по реализации пиломатериалов на внутренний рынок. Первая состоится уже 19 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никаких ограничений по доступу к торгам не предусмотрено, принять участие вправе любая аккредитованная на бирже компания или индивидуальный предприниматель. Можно будет приобрести как пиломатериалы, выпускаемые государственными предприятиями, так и продукцию частников. А вот цены будут формироваться исходя из текущего соотношения спроса и предложения.