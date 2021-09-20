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БУТБ запускает ежедневные торги пиломатериалами для внутреннего рынка

20 сентября 2021 06:54
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Новости Беларуси. На Белорусской универсальной товарной бирже будет проводиться ежедневная торговая сессия по реализации пиломатериалов на внутренний рынок. Первая состоится уже 19 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БУТБ запускает ежедневные торги пиломатериалами для внутреннего рынка-1

Никаких ограничений по доступу к торгам не предусмотрено, принять участие вправе любая аккредитованная на бирже компания или индивидуальный предприниматель. Можно будет приобрести как пиломатериалы, выпускаемые государственными предприятиями, так и продукцию частников. А вот цены будут формироваться исходя из текущего соотношения спроса и предложения.

# Экономика # Экономика # Фотофакт

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