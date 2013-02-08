Александр Лукашенко: Никакой искусственной приватизации потребкооперации мы в стране не допустим

Новости Беларуси. Президент требует улучшить торговое обслуживание сельчан. Об этом сегодня, 8 февраля, глава государства заявил на отчетном общем собрании представителей членов Белкоопсоюза. Речь в частности идет о сервисе в населенных пунктов, где отсутствует стационарная торговая сеть, нет садовых товариществ и мест массового отдыха населения.

Кооперативные магазины в целом следует сделать более привлекательными для покупателей как по ассортименту товаров, разнообразию услуг, так и по культуре обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Крывулец, заведующий магазином «Промтовары» д. Бояры Бобруйского райпо:

Вот уже 32 года каждое утро я выезжаю из города Бобруйска в деревню Бояры, где проживает 55 человек. И мой путь в 25 км - прекрасная возможность пообщаться в автобусе с моими потенциальными покупателями. Они ведь приходят не только за покупками. В магазине они встречаются со мной, друг с другом, обсуждают новости, делятся своими проблемами. В маленьком магазине всех товаров не представишь. Но из этого есть выход. Я принимаю у своих покупателей предварительные заявки: кому телевизор, кому строительные материалы, бытовую технику, мебель.

Тамара Крывулец работает в промтоварном магазине деревни Бояры. Пожилым товары приносит лично. Кто сразу не может рассчитаться - отпускает в кредит.

Для отдаленных деревень, где в основном старики, приезд автолавки - жизненная необходимость. В Беларуси сегодня 14 тысяч населенных пунктов, где живет меньше 100 человек. Если расстояние большое, частник туда не поедет. Невыгодно. Если в общих чертах, то потребкооперация в Беларуси была сохранена как раз для таких случаев.

Сергей Сидько, председатель правления Белкоопсоюза:

Существенно улучшено финансовое положение потребительской кооперации. За 2012 год получено 459 миллиардов рублей чистой прибыли и 734 миллиарда рублей от реализации. В 2011 - 2012 годах все организации сработали рентабельно.

Ассортимент такой традиционной продукции потребкооперации как варенье, маринады, мед, ягоды, соки, джемы сегодня значительно расширен новой. На полках можно обнаружить даже плов в герметичном пакете. Рядом — шубы и изделия из кожи. В фойе Дворца Республики далеко не все чем сегодня могут похвастаться отечественные заготовители. При этом сами они признаются, что проблем хватает. Хотя проделана большая работа, впереди предстоит решение новых задач.

Сергей Шуркало, председатель правления Могилевского облпотребсоюза:

Мы обеспокоены выходом крупных торговых сетей на потребительский рынок райцентров. Потеря объемов в значительных размерах приведет к ухудшению финансового состояния организаций. В свою очередь, мы строим и готовы строить крупноформатные объекты торговли. И для этого нам, конечно, нужны долгосрочные кредиты.

В 2012 потребкооперация заплатила крестьянам более 1 триллиона за выращенное на грядке. В среднем это полмиллиона на одного. И, наверное, далеко от имеющихся возможностей. К 2015 Потребсоюз намеревается увеличить число таких заготовок в 1,5 раза. Есть планы и по обслуживанию чемпионата мира по хоккею, развитию собственной сетевой торговли.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

Перевод действующих производств на новую ступень развития, связанную с выпуском продукции не массового потребления, а достаточно узкого. То есть в своем роде уникального ассортимента с национальным колоритом. Это, если хотите, даже выпуск экологически чистой продукции.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы в каждом районной центре или модернизируем или построим площадью от 500 до 1 тыс.кв.м. сетевые магазины. Аналогичная работа, до 500 кв.м., будет проводиться по приведению в такое состояние магазинов в агрогородках. На это нам понадобится 2-3 года.

Если в общих чертах, то потребкооперация - это уникальная торгово-производственная сеть, имеющая не только социальную направленность, но перспективы на работы с хорошими финансовыми показателями. Президент сегодня, по сути, представил концепцию дальнейшего развития этой сети. Однако, чтобы двигаться вперед, необходимо решить ряд проблем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы вместо развития торговли и общественного питания пошли по пути закрытия магазинов на селе. На сегодняшний день 712 торговых объектов, как вы отмечали, кооперации на селе не эксплуатируются. Причем главная причина - не в их убыточности и отсутствии кадров, а в отсутствии современных технологических решений, деловой хватки и предприимчивости. И просто в нежелании: закроем и закроем, подумаешь, одним предприятием больше, одним меньше. Привыкли к тепличным условиям. Как и прежде, надеетесь на эксклюзивную помощь государства, на то, что государство поможет сохранить ваше монопольное положение на сельском рынке. Но теперь рынок надо отстаивать, расширять самостоятельно своим умом работы. Нельзя забывать, что именно в обслуживании населения малых деревень и заключается социальная роль потребительской кооперации. В глубинке люди откровенного говорят о недостатках в работе сельских магазинов и заготовительных предприятий потребкооперации, непорядках на рынках. Факты расхлябанности и халатности работников потребительской кооперации просто недопустимы. Кооперативные магазины следует сделать привлекательными для покупателей как по ассортименту товаров, разнообразию услуг, так и по культуре обслуживания. То есть магазин на селе должен стать действительно одним из центров общественной жизни. В магазин сегодня не только старики, но и люди среднего возраста и молодежь приходят как в общественный центр. И там они не только производят покупки, но и общаются, обсуждают те или иные проблемы. И это правильно. Значит магазин становится центром политики на селе. В деревнях жители также как и в городе должны иметь возможность заказать необходимые непродовольственные товары, в том числе сложнобытовые. А вы обязаны исполнять эти заказы в сжатые сроки с доставкой на дом. Помните, что сельчан нельзя обижать! Им необходимо предоставить достаточный выбор востребованных товаров по приемлемым ценам.

В целом недоработок много. В десятку самых серьезных входят маленький экспорт и отсутствие инвестиций. С одной стороны, это можно было бы объяснить социальной направленностью работы Потребкооперации. Однако вполне удачные примеры на местах свидетельствуют о том, что многое зависит от мышления конкретного руководителя. Эффективно может работать не только чисто рыночная модель.

Александр Лукашенко:

Подходить надо творчески. В Литве не знают, что такое потребкооперация. В Литве и госторговли давно уже нет. А вы знаете, как работает частник. Главное - извлечение максимальной прибыли, остальное его не интересует. Поэтому правильно государство делает, когда заставляет крупный частный бизнес в торговле обращать внимание на мелочевку, на магазины пошаговой торговли. Но магазины пошаговой торговли также являются высокоэффективными и высокорентабельными, если по-настоящему работать. И почему вы решили потерять, уйти из этого сектора, из этих небольших магазинчиков, в городах не создавать такие сети - это удивительно. Наверное, опять же, не хочется. Я к тому, что надо творчески и к этому вопросу подходить. Где-то заставлять крупняк этот, чтобы они отвечали за пошаговость нашего населения, если можно так выразиться, а где-то наклонять и государственную торговлю, и частника, и потребкооперацию особенно. Создавать подобные торговые точки, в крупных городах в том числе. Население с удовольствием приходит в эти магазины. Они доступнее.

Тем не менее необходимо быть готовым к работе в рыночных условиях, оперативно адаптироваться к конкуренции быть самостоятельными.

Александр Лукашенко:

Конкуренция будет нарастать и вам важно не отставать. Посмотрите, как позиционирует себя торговая сеть, выступая единым оптовым покупателем, диктуя поставщикам условия отплаты и ценовые параметры. Вы же по-прежнему выступаете как разрозненные покупатели, и ваши структуры конкурируют между собой. Потому не можете обеспечить поступление товаров от поставщиков на наиболее выгодных условиях. В результате - не выдерживаете конкуренции. А ведь потребкооперация, по существу, такая же организованная торговая сеть. Причем крупнейшая в Беларуси. И это преимущество необходимо активно использовать. И в этом плане я хотел бы поставить всякие точки над вопросом приватизации потребительской кооперации. Должен вам еще раз сказать, никакой искусственной приватизации потребкооперации, по крайне мере пока, я Президент, мы в стране не допустим. Некоторые чешут не только руки, но и еще какие-то места, чтобы положить лапу на отдельные лакомые куски потребительской кооперации. Забудьте. Никакой чиновничьей (приватизации), о которой пишет пятая колонна в своих желтых СМИ и так далее, как потребкооперации, так и госсобственности не будет. Все должно идти от жизни - спокойно. Что я могу вам обещать и вы к этому должны были созреть, если не созрели, то созревайте побыстрее, - мы поставим потребительскую кооперацию в условия жесткой конкуренции с частными и государственными торговыми системами. Уже пришло время. Поставим очень просто. Мы не будем вас радовать разного рода эксклюзивами, исключениями какими-то и подачками дешевых денежных средств или еще какими-то организационными вопросами. Всех поставим в равные условия.

В списке приоритетных направлений для развития как производство традиционных, так и о совсем новых товаров. С одной стороны, это ягоды, грибы, продукция традиционных отечественных промыслов, то с чем ассоциируется Беларусь.

Александр Лукашенко:

По исконно белорусским рецептам. Вам необходимо занять эту нишу на рынке, потеснив в торговых объектах городов аналогичную продукцию импортного производства. Овчинка выделки стоит. Опять же хочу подчеркнуть, что я не космический человек, а земной. Я знаю, что пальцем много колбас не напихаешь, тысячу тон не произведешь. Но ведь она на порядок дороже сегодня чем та, которая производится на промышленных предприятиях. Если бы вот сегодня принесли «Докторскую» или копченую колбасу промышленного производства и в президиум тут поставили и пальцем пханую, то ваша «Докторская» и промышленная так и осталась бы стоять. И Александр Косинец непременно сам все съел бы и заплатил бы приличные деньги за это. Так почему мы это не делаем? Там надо десятки тысяч тонн, а тут тысячу тонн сделай по стране и получишь хороший эффект.

Второе направление - новые технологии, позволяющие выпускать востребованные, по-другому - модные, на рынке товары. То есть модернизация. С ней можно начать создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Сегодня говорили о пушнине и кожи. В течение ближайшего времени развернут пару таких проектов. Наш внутренний рынок шуб Правительство оценивает в 15 тысяч в год. Но есть перспективы и для экспорта.

Александр Лукашенко:

По-прежнему в структуре экспорта преобладает сырье. Это уже недопустимо. На 60% экспорт потребкооперации обеспечивается за счет пушнины. Готовая продукция практически не экспортируется. Давайте договоримся, как только в этом году обнаружите экспорт сырья, пушнины - сразу вы знаете, что делать. И я опять же знаю, что изготовленные из ваших зверей шубы идут нарасхват и в Беларуси, тем более за пределами. У нас есть люди, которые умеют шить эти изделия, так зачем же вы сырье ввозите, кого вы обогащаете? Или может кто-то делит что-то? Считайте, что это жёсткое поручение по всей стране.

Серьезные планы по развитию точек общепита. У Беларуси хорошее геоположение и в этом смысле его можно использовать с максимальной выгодой. Есть и другие точки для роста. Важно чтобы Потребсоюз их видел, мог разработать своего рода бизнес-план. А для этого, говорят специалисты, нужен комплексный подход к решению проблем.

Александр Лукашенко:

Все, вот здесь элита сидит, обязаны обеспечить наших людей. Обеспечить, главное, право на нормальную жизнь сельского населения. Ведь 90% с лишним, а может и все здесь - сельчане. Мы все оттуда, из села. Ведь, поймите, как мы относимся сегодня к детям, старикам - особенно старикам - так они к нам будут относиться. Это люди, ваши прежде всего, наши, которые требуют особого внимания на селе. И на это надо обращать самое серьезное внимание. Этим надо болеть, понимаете?