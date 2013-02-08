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БелАЗ увеличил поставки карьерных самосвалов в Узбекистан втрое

08 февраля 2013 08:18
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Новости Беларуси. БелАЗ втрое увеличил поставки карьерных самосвалов в Узбекистан. В 2012 году в эту азиатскую страну отправились более 90 большегрузов. Значительная часть машин работает на одном из крупнейших золотодобывающих месторождений Мурунтау. Глубина карьера превышает полкилометра.

Если ранее узбекская компания  закупала карьерную технику американских и японских производителей, то в последние годы парк самосвалов обновляется только за счет белорусских гигантов.

К слову, БелАЗ занимает треть мирового рынка карьерных самосвалов и входит в группу ведущих мировых концернов по производству карьерной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # БелАЗ # Государственная политика

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