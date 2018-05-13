«Гродно Азот». Настоящее и будущее: чем живёт завод сегодня, и над чем предстоит работать

Новости Беларуси. Курс на всеобщую модернизацию предприятий в Беларуси был объявлен в начале 2010-х, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как развивается нефтехимическая отрасль в Беларуси? Рассказывает председатель концерна «Белнефтехим» Машиностроение, деревообработка, легкая промышленность, фармацевтика… Нет той сферы, куда бы за последние несколько лет не пришли новые технологии – в основном благодаря государственной поддержке и, конечно, в расчете на отдачу.

Но чего греха таить – пока не все модернизированные отрасли показывают должный эффект от вложенных в их развитие средств. Да, можно сетовать на влияние внешних факторов, и это будет абсолютная правда, главное – смотреть на мир широко раскрытыми глазами и не прикрывать собственные просчеты непростой макроэкономической ситуацией.

Но на чем, как не на собственном опыте, учиться действовать? В 2018 каждый бюджетный рубль должен направляться только в тот проект, который со стопроцентной вероятностью его приумножит. Никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно, это в очередной раз подчеркнул Александр Лукашенко на совещании о перспективах развития «Гродно Азота» – завода, работа которого напрямую связана с национальной безопасностью (от удобрений напрямую зависит обеспеченность продовольствием). Предприятию предстоит серьезная модернизация, чтобы повысить эффективность и конкурентоспособность продукции, обеспечить внутренний и выйти на новые рынки сбыта. Тему продолжит Анастасия Иванникова.

О серьезной модернизации предприятия «Гродно Азот» заговорили уже давно. Существующие мощности отработали не одно десятилетие. Естественно, оборудование «физически» устарело. Значит, полноценно конкурировать на мировом рынке не можем, а зарубежные производители на шаг впереди. Это вопрос и белорусского имиджа, и денег. Поэтому на совещании во Дворце Независимости все заинтересованные: представители правительства, профильных министерств и ведомств, ученые, руководители предприятия. «Никаких убыточных и дотационных проектов». На совещании у Президента обсуждают будущее «Гродно Азота»

Анастасия Иванникова, корреспондент:

Итак, «Гродно Азот». Один из самых крупных заводов Беларуси. Единственный в стране производитель минеральный удобрений для сельхозпредприятий. Здесь выпускают несколько десятков наименований химической продукции, широкая и география поставок. К примеру, сотрудничаем с Россией, Украиной, Великобританией, Италией. Только в европейской части континента не меньше двух десятков стран. А ведь еще поставки налажены в Азию, Африку, Северную и Южную Америку и даже Австралию. На экспорт отправляется как минимум половина товара. Чем живет завод сегодня? Узнать мы это можно лишь побывав на месте.

Мы находимся на высоте 130 метров, где хорошо видно, где будет размещаться новый азотный комплекс. Тут площадь земли 58 гектаров. Сюда мы попали не случайно – с высоты видно один из перспективных инвестиционных проектов, строительство нового азотного комплекса.

Состоять он будет из двух цехов: аммиака и карбамида. Это позволит в два раза увеличить выпуск продукции. Будет создано как минимум 600 новых рабочих мест, а дополнительная выручка составит 335 миллонов долларов. К строительству азотного комплекса планируют приступить совсем скоро – после конкурса по выбору генподрядчика.

Максим Кротов, главный инженер – заместитель генерального директора ОАО «Гродно Азот»:

Это позволит не только снизить себестоимость продукции, но и обеспечить безопасную эксплуатацию завода и минимальные экологические выбросы. Как раз этот проект включен в программу развития предприятия до 2025 года. Список внушительный: к примеру, сейчас вовсю идет строительство цеха по производству азотной кислоты, подходит к завершению.

Новый цех нам позволит увеличить мощность жидких азотных удобрений более 60 %. Планируется ввод в конце 2018 года. Ставку на такие ноу-хау на гродненском предприятии делают не случайно. «Гродно Азот» сегодня – это две составляющие: «Химволокно» и азотный комплекс. И если 70 % продукции первого завода экспортируется, то азотный комплекс работает на внутренний рынок – рядом сильные конкуренты.

В мире около 130 стран-экспортеров азотных удобрений, и конкуренция из года в год ужесточается. В ближайшие три года новые мощности запустят в странах Персидского залива и Северной Африки. И ведь у них немало преимуществ: располагаются вблизи экспортных портов, а это минимизирует логистические затраты. Кроме того, до 2021 года в эксплуатацию введут 40 новых производств карбамида. Только в Китае – 10!

И это лишь некоторые факты, которые уж точно должны стать импульсом к действию. В итоге на совещании решили: построить новый азотный комбинат и одновременно модернизировать «Гродно Азот». На этой продукции можем заработать. Генедиректор «Гродно Азот»: За последние 10 лет вложено 235 миллионов долларов в модернизацию

Новый комбинат обойдется более чем в один миллиард. Цена глубокой модернизации – примерно 400 миллионов долларов. Цифры немаленькие, поэтому все риски просчитать нужно досконально. Уж очень зависим от цен на реализуемую продукцию, стоимости природного газа (это основное сырье) и процентной ставки по привлекаемым кредитным ресурсам. Учитывать надо и внутренний спрос агросектора.

Как бы то ни было, возможности для развития упускать нельзя. «Гродно Азот» – валообразующее предприятие не просто области, всей страны. В 2018 году заводу исполнится 55 лет. Численность работников – больше 7000 человек. Средняя заработная плата – 1200 рублей.

Что будем делать с флегмой на К-220?

Евгений, я думаю, давай добавим литров 200, и ты скорректируешь процесс.

Евгений Серченя пришел на завод сразу после университета. Начинал слесарем-ремонтником, потом стал мастером, сегодня уже аппаратчик 5-го разряда. Говорит, о выборе места работы еще ни разу не пожалел. Здесь есть куда расти, а это ли не самое главное?

Евгений Серченя, аппаратчик ОАО «Гродно Азот»:

Люди действительно профессионалы, с людьми интересно и общаться, и работать. Очень хороший коллектив и работа интересная.