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«Гродно Азот». Настоящее и будущее: чем живёт завод сегодня, и над чем предстоит работать

13 мая 2018 16:55
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Новости Беларуси. Курс на всеобщую модернизацию предприятий в Беларуси был объявлен в начале 2010-х, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Машиностроение, деревообработка, легкая промышленность, фармацевтика… Нет той сферы, куда бы за последние несколько лет не пришли новые технологии – в основном благодаря государственной поддержке и, конечно, в расчете на отдачу.

«Гродно Азот». Настоящее и будущее: чем живёт завод сегодня, и над чем предстоит работать -1

Но чего греха таить – пока не все модернизированные отрасли показывают должный эффект от вложенных в их развитие средств. Да, можно сетовать на влияние внешних факторов, и это будет абсолютная правда, главное – смотреть на мир широко раскрытыми глазами и не прикрывать собственные просчеты непростой макроэкономической ситуацией.

«Гродно Азот». Настоящее и будущее: чем живёт завод сегодня, и над чем предстоит работать -4

Но на чем, как не на собственном опыте, учиться действовать? В 2018 каждый бюджетный рубль должен направляться только в тот проект, который со стопроцентной вероятностью его приумножит. Никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно, это в очередной раз подчеркнул Александр Лукашенко на совещании о перспективах развития «Гродно Азота» – завода, работа которого напрямую связана с национальной безопасностью (от удобрений напрямую зависит обеспеченность продовольствием). Предприятию предстоит серьезная модернизация, чтобы повысить эффективность и конкурентоспособность продукции, обеспечить внутренний и выйти на новые рынки сбыта.

Тему продолжит Анастасия Иванникова.

«Гродно Азот». Настоящее и будущее: чем живёт завод сегодня, и над чем предстоит работать -7

О серьезной модернизации предприятия «Гродно Азот» заговорили уже давно. Существующие мощности отработали не одно десятилетие. Естественно, оборудование «физически» устарело. Значит, полноценно конкурировать на мировом рынке не можем, а зарубежные производители на шаг впереди. Это вопрос и белорусского имиджа, и денег. Поэтому на совещании во Дворце Независимости все заинтересованные: представители правительства, профильных министерств и ведомств, ученые, руководители предприятия.

«Никаких убыточных и дотационных проектов». На совещании у Президента обсуждают будущее «Гродно Азота»

«Гродно Азот». Настоящее и будущее: чем живёт завод сегодня, и над чем предстоит работать -10

Анастасия Иванникова, корреспондент:
Итак, «Гродно Азот». Один из самых крупных заводов Беларуси. Единственный в стране производитель минеральный удобрений для сельхозпредприятий. Здесь выпускают несколько десятков наименований химической продукции, широкая и география поставок. К примеру, сотрудничаем с Россией, Украиной, Великобританией, Италией. Только в европейской части континента не меньше двух десятков стран. А ведь еще поставки налажены в Азию, Африку, Северную и Южную Америку и даже Австралию. На экспорт отправляется как минимум половина товара.

Чем живет завод сегодня? Узнать мы это можно лишь побывав на месте.

«Гродно Азот». Настоящее и будущее: чем живёт завод сегодня, и над чем предстоит работать -13

Мы находимся на высоте 130 метров, где хорошо видно, где будет размещаться новый азотный комплекс. Тут площадь земли 58 гектаров.

Сюда мы попали не случайно – с высоты видно один из перспективных инвестиционных проектов, строительство нового азотного комплекса.

«Гродно Азот». Настоящее и будущее: чем живёт завод сегодня, и над чем предстоит работать -16

Состоять он будет из двух цехов: аммиака и карбамида. Это позволит в два раза увеличить выпуск продукции. Будет создано как минимум 600 новых рабочих мест, а дополнительная выручка составит 335 миллонов долларов. К строительству азотного комплекса планируют приступить совсем скоро – после конкурса по выбору генподрядчика.

«Гродно Азот». Настоящее и будущее: чем живёт завод сегодня, и над чем предстоит работать -19

Максим Кротов, главный инженер – заместитель генерального директора ОАО «Гродно Азот»:
Это позволит не только снизить себестоимость продукции, но и обеспечить безопасную эксплуатацию завода и минимальные экологические выбросы.

Как раз этот проект включен в программу развития предприятия до 2025 года. Список внушительный: к примеру, сейчас вовсю идет строительство цеха по производству азотной кислоты, подходит к завершению.

«Гродно Азот». Настоящее и будущее: чем живёт завод сегодня, и над чем предстоит работать -22

Новый цех нам позволит увеличить мощность жидких азотных удобрений более 60 %. Планируется ввод в конце 2018 года.

Ставку на такие ноу-хау на гродненском предприятии делают не случайно. «Гродно Азот» сегодня – это две составляющие: «Химволокно» и азотный комплекс. И если 70 % продукции первого завода экспортируется, то азотный комплекс работает на внутренний рынок – рядом сильные конкуренты.

«Гродно Азот». Настоящее и будущее: чем живёт завод сегодня, и над чем предстоит работать -25

В мире около 130 стран-экспортеров азотных удобрений, и конкуренция из года в год ужесточается. В ближайшие три года новые мощности запустят в странах Персидского залива и Северной Африки. И ведь у них немало преимуществ: располагаются вблизи экспортных портов, а это минимизирует логистические затраты. Кроме того, до 2021 года в эксплуатацию введут 40 новых производств карбамида. Только в Китае – 10!

«Гродно Азот». Настоящее и будущее: чем живёт завод сегодня, и над чем предстоит работать -28

И это лишь некоторые факты, которые уж точно должны стать импульсом к действию. В итоге на совещании решили: построить новый азотный комбинат и одновременно модернизировать «Гродно Азот». На этой продукции можем заработать.

Генедиректор «Гродно Азот»: За последние 10 лет вложено 235 миллионов долларов в модернизацию

«Гродно Азот». Настоящее и будущее: чем живёт завод сегодня, и над чем предстоит работать -31

Новый комбинат обойдется более чем в один миллиард. Цена глубокой модернизации – примерно 400 миллионов долларов. Цифры немаленькие, поэтому все риски просчитать нужно досконально. Уж очень зависим от цен на реализуемую продукцию, стоимости природного газа (это основное сырье) и процентной ставки по привлекаемым кредитным ресурсам. Учитывать надо и внутренний спрос агросектора.

«Гродно Азот». Настоящее и будущее: чем живёт завод сегодня, и над чем предстоит работать -34

Как бы то ни было, возможности для развития упускать нельзя. «Гродно Азот» – валообразующее предприятие не просто области, всей страны. В 2018 году заводу исполнится 55 лет. Численность работников – больше 7000 человек. Средняя заработная плата – 1200 рублей.

«Гродно Азот». Настоящее и будущее: чем живёт завод сегодня, и над чем предстоит работать -37

Что будем делать с флегмой на К-220?
Евгений, я думаю, давай добавим литров 200, и ты скорректируешь процесс.

«Гродно Азот». Настоящее и будущее: чем живёт завод сегодня, и над чем предстоит работать -40

Евгений Серченя пришел на завод сразу после университета. Начинал слесарем-ремонтником, потом стал мастером, сегодня уже аппаратчик 5-го разряда. Говорит, о выборе места работы еще ни разу не пожалел. Здесь есть куда расти, а это ли не самое главное?

«Гродно Азот». Настоящее и будущее: чем живёт завод сегодня, и над чем предстоит работать -43

Евгений Серченя, аппаратчик ОАО «Гродно Азот»:
Люди действительно профессионалы, с людьми интересно и общаться, и работать. Очень хороший коллектив и работа интересная.

«Гродно Азот». Настоящее и будущее: чем живёт завод сегодня, и над чем предстоит работать -46

А еще внушительный пакет социальных гарантий: премии, предоставление жилья, путевки в санаторий и пионерский лагерь. Каждого работника ценят, будь то опытный начальник или молодой специалист. И ведь такой хороший рабочий микроклимат плюс планы по модернизации, воплощенные в жизнь, могут стать той самой формулой успеха на внутреннем и внешнем рынках.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Анастасия Иванникова # Максим Кротов # Евгений Серченя # Фотофакт

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