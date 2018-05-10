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«Стоимость проекта немногим более 1 млрд долларов»: Александр Лукашенко поручил проработать риски по модернизации «Гродно Азот»

10 мая 2018 14:27
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Новости Беларуси. По результатам встречи Александр Лукашенко поддержал строительство нового комбината по производству удобрений. Параллельно будет идти модернизация и площадей «Гродно Азота», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Никаких убыточных и дотационных проектов». На совещании у Президента обсуждают будущее «Гродно Азота»

Вместе с тем глава государства поручил еще раз детально проработать все варианты с учетом цен и возможных рынков сбыта.

«Стоимость проекта немногим более 1 млрд долларов»: Александр Лукашенко поручил проработать риски по модернизации «Гродно Азот»-1

Игорь Бобырь, генеральный директор ОАО «Гродно Азот»:
Мы не останавливаемся никогда. За последние 10 лет вложено порядка 235 миллионов долларов в модернизацию обеих площадок. Это дает прирост выручки в год где-то 130 миллионов.

«Стоимость проекта немногим более 1 млрд долларов»: Александр Лукашенко поручил проработать риски по модернизации «Гродно Азот»-4

Игорь Ляшенко, председатель концерна «Белнефтехим»:
Альтернативным вариантом строительству нового азотного комплекса будет являться как глубокая модернизация нынешнего азотного комплекса, так и совместная реализация и первого, и второго вариантов, если будут позволять финансы.

Больше внимание было уделено рассмотрению рисков реализации проекта. Как вы понимаете, стоимость проекта немногим более миллиарда долларов. Выручка с нового комплекса подразумевает под собой получение 335 миллионов долларов в год, поэтому сроки окупаемости достаточно большие. У нас имеется поручение, которое мы будем отрабатывать – дальнейшая углубленная проработка рисков данного проекта.

«Стоимость проекта немногим более 1 млрд долларов»: Александр Лукашенко поручил проработать риски по модернизации «Гродно Азот»-7

Во время совещания Президент поинтересовался и другими значимыми белорусскими инвестпроектами – строительством БелАЭС, созданием в Островце условий для жизни и работы сотрудников атомной станции. Коснулись и проблемных предприятий. Под контролем ситуация на Добрушской бумажной фабрике, Светлогорском целлюлозном комбинате.

Александр Лукашенко поинтересовался, как выполняются его поручения по созданию производств спортивного инвентаря и музыкальных инструментов. Поставлена задача научиться восстанавливать старые и производить новые.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Игорь Ляшенко # Фотофакт

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