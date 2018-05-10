«Стоимость проекта немногим более 1 млрд долларов»: Александр Лукашенко поручил проработать риски по модернизации «Гродно Азот»

Новости Беларуси. По результатам встречи Александр Лукашенко поддержал строительство нового комбината по производству удобрений. Параллельно будет идти модернизация и площадей «Гродно Азота», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Никаких убыточных и дотационных проектов». На совещании у Президента обсуждают будущее «Гродно Азота» Вместе с тем глава государства поручил еще раз детально проработать все варианты с учетом цен и возможных рынков сбыта.

Игорь Бобырь, генеральный директор ОАО «Гродно Азот»:

Мы не останавливаемся никогда. За последние 10 лет вложено порядка 235 миллионов долларов в модернизацию обеих площадок. Это дает прирост выручки в год где-то 130 миллионов.

Игорь Ляшенко, председатель концерна «Белнефтехим»:

Альтернативным вариантом строительству нового азотного комплекса будет являться как глубокая модернизация нынешнего азотного комплекса, так и совместная реализация и первого, и второго вариантов, если будут позволять финансы. Больше внимание было уделено рассмотрению рисков реализации проекта. Как вы понимаете, стоимость проекта немногим более миллиарда долларов. Выручка с нового комплекса подразумевает под собой получение 335 миллионов долларов в год, поэтому сроки окупаемости достаточно большие. У нас имеется поручение, которое мы будем отрабатывать – дальнейшая углубленная проработка рисков данного проекта.