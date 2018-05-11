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Могилёвские мясо-молочные предприятия планируют выйти на японский рынок

11 мая 2018 17:43
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Новости Беларуси. Могилевские мясо-молочные предприятия намерены выходить на японский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Могилёвские мясо-молочные предприятия планируют выйти на японский рынок-1

Договоренности о поставках обсуждали на первом белорусско-японском экономическом форуме. Островное государство обеспечивает собственные потребности в продуктах питания только на 39%, поэтому Япония импортирует большие объемы свинины, говядины и птицы, а также сливочного масла и сухого обезжиренного молока.

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# Экспорт # Экономика # Фотофакт

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