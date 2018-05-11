Могилёвские мясо-молочные предприятия планируют выйти на японский рынок

Новости Беларуси. Могилевские мясо-молочные предприятия намерены выходить на японский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Договоренности о поставках обсуждали на первом белорусско-японском экономическом форуме. Островное государство обеспечивает собственные потребности в продуктах питания только на 39%, поэтому Япония импортирует большие объемы свинины, говядины и птицы, а также сливочного масла и сухого обезжиренного молока.