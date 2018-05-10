«Никаких убыточных и дотационных проектов». На совещании у Президента обсуждают будущее «Гродно Азота»

Новости Беларуси. Будущее «Гродно Азота» обсудили 10 мая на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятие – важнейшее звено в химической отрасли Беларуси и крупнейший игрок на мировом рынке. Сегодня ситуация такова, что мощности комбината практически выработаны. Речи о серьезной конкуренции быть не может. Стоит вопрос о модернизации. Требование Президента: никаких убыточных и дотационных проектов. В правительстве рассматривались два варианта: техническое перевооружение действующих производств и строительство нового азотного комплекса. Решение должно быть взвешенным. По мнению Президента, вопрос необходимо рассматривать во всех плоскостях с видением реальных перспектив.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мощности этого комбината отработали более 30 лет и вырабатывают практически уже второй ресурс. Используемые технологии у нас сегодня на этом комбинате не позволяют полноценно конкурировать с зарубежными производителями аналогичной продукции. Поэтому возникла объективная необходимость серьезной модернизации этого предприятия. Мне доложили, что в Правительстве рассматривались два варианта: проведение глубокой модернизации действующих производств (то есть модернизация «Гродно Азот», существующего комбината) и второй вариант – строительство нового азотного комплекса с поэтапным выбытием отдельных действующих производств.

Жаль, что не рассмотрели третий вариант: строительство нового комплекса и модернизация старого. Но это вопрос рынка. У нас, наверное, как это бывает, все исходили из того, что посчитали: модернизация старого – столько, строительство нового – столько. Но не начали с главного: куда будем продукцию девать и по каким ценам в перспективе будем покупать сырье для этого производства. Это главное – рынки сбыта и сырье. А потом делать выводы. Есть мнение, что каждый из вариантов развития сопряжен с определенными рисками, которые могут оказать существенное влияние на эффективность проекта. Поэтому мы должны внимательно рассмотреть все аспекты и принять взвешенное решение, нацеленное на долгосрочную перспективу. Мои требования вам известны: никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно. Направление бюджетных средств на всякие доделки и переделки категорически исключается. В 2018 году «Гродно Азот» отметит свое 55-летие. Сегодня продукция предприятия поставляется более чем в 30 стран. В 2017 году прибыль от продаж выросла на 20 % и составила более 110 миллионов рублей.