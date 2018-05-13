Как развивается нефтехимическая отрасль в Беларуси? Рассказывает председатель концерна «Белнефтехим»
Новости Беларуси. Совершенно логично, что после совещания у Президента за комментариями о развитии нефтехимической отрасли мы отправились к председателю концерна «Белнефтехим». О модернизации, перспективах формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС и, конечно, ценах на бензин – в большом интервью программы «Неделя» с Игорем Ляшенко.
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Юлия Огнева, СТВ:
Игорь Васильевич, поводом для нашего интервью послужило совещание у Президента по «Гродно Азоту» (подробнее здесь). Давайте, наверное, с него и начнем. Каковы результаты?
Игорь Ляшенко, председатель концерна «Белнефтехим»:
В ходе совещания мы доложили наше видение развития предприятия (подробнее здесь). Первый вариант – это строительство нового комплекса, второй вариант – глубокая модернизация нынешнего комплекса. И, если позволят экономические обстоятельства, совместная реализация двух блоков: и строительство нового комплекса, и глубокая модернизация старого.
В рамках этого доклада была освещена наша техническая готовность, и особое внимание было уделено обзору рисков, которые могут повлиять на экономический эффект реализации любого из разделов этой программы.
Юлия Огнева:
Какое-то поддержано решение, или еще нет?
Игорь Ляшенко:
Принципиальные решения все приняты. Предприятие в ближайшее время объявит конкурс. Речь идет о строительстве нового комплекса.
Юлия Огнева:
То есть вот этого азотного комплекса, который будет стоить более миллиарда долларов?
Игорь Ляшенко:
Да.
Юлия Огнева:
Скажите, инвестиции-то окупятся?
Игорь Ляшенко:
Я думаю, и разговора нашего не было бы, если бы мы не видели окупаемости инвестиций.
Юлия Огнева:
Давайте еще химическую отрасль затронем. Скажите, как бы вы могли оценить нынешний ее этап? Насколько мы продвинулись? Раньше ведь, например, те же предприятия «Могилевхимволокно», были, скажем мягко, в не очень хорошем состоянии. А сейчас, насколько я понимаю, постепенно поднимают голову.
Игорь Ляшенко:
Сегодняшние команды предприятия знают четко свою техническую политику. Знают, к чему идти. Знают, когда это реализовать. Сегодня действительно мы находимся в стадии, когда, как сказал наш уважаемый глава государства, просчет эффективности проекта в части понимания формирования цены сырьевого ресурса, формирования расчета емкости рынка, куда мы собираемся поставлять, наличия финансового ресурса реализовать этот проект, в принципе, определяет.
Сегодня большей частью, уже скажу, вектор смещен на третью составляющую реализации этого проекта. Сегодня действительно уже в большей степени проектов ограничителем является наличие финансово свободного ресурса для реализации этих проектов.
Больше подробностей интервью с председателем концерна «Белнефтехим» Игорем Ляшенко здесь.