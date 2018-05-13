Как развивается нефтехимическая отрасль в Беларуси? Рассказывает председатель концерна «Белнефтехим»

Новости Беларуси. Совершенно логично, что после совещания у Президента за комментариями о развитии нефтехимической отрасли мы отправились к председателю концерна «Белнефтехим». О модернизации, перспективах формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС и, конечно, ценах на бензин – в большом интервью программы «Неделя» с Игорем Ляшенко. «Гродно Азот». Настоящее и будущее: чем живёт завод сегодня, и над чем предстоит работать Юлия Огнева, СТВ:

Игорь Васильевич, поводом для нашего интервью послужило совещание у Президента по «Гродно Азоту» (подробнее здесь). Давайте, наверное, с него и начнем. Каковы результаты?

Игорь Ляшенко, председатель концерна «Белнефтехим»:

В ходе совещания мы доложили наше видение развития предприятия (подробнее здесь). Первый вариант – это строительство нового комплекса, второй вариант – глубокая модернизация нынешнего комплекса. И, если позволят экономические обстоятельства, совместная реализация двух блоков: и строительство нового комплекса, и глубокая модернизация старого. В рамках этого доклада была освещена наша техническая готовность, и особое внимание было уделено обзору рисков, которые могут повлиять на экономический эффект реализации любого из разделов этой программы. Юлия Огнева:

Какое-то поддержано решение, или еще нет?

Игорь Ляшенко:

Принципиальные решения все приняты. Предприятие в ближайшее время объявит конкурс. Речь идет о строительстве нового комплекса. Юлия Огнева:

То есть вот этого азотного комплекса, который будет стоить более миллиарда долларов?

Игорь Ляшенко:

Да. Юлия Огнева:

Скажите, инвестиции-то окупятся? Игорь Ляшенко:

Я думаю, и разговора нашего не было бы, если бы мы не видели окупаемости инвестиций.