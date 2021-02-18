Мировой госдолг достиг рекордной отметки. Всё из-за пандемии

Из-за распространения коронавирусной инфекции мировой госдолг достиг рекордной отметки – 281 триллион долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это на 24 триллиона больше, чем в 2019 году.

На разработанные властями разных стран программы поддержки экономики пришлось около 12 триллионов. Значительная сумма ушла на поддержку международных компаний и финансово-кредитных организаций. Темпы, с которыми государства набирали долги, побили даже рекорды глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, но конца процессу не видно: в 2021 году мировой госдолг продолжит свой рост и увеличится еще на 10 триллионов долларов.