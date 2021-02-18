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Мировой госдолг достиг рекордной отметки. Всё из-за пандемии

18 февраля 2021 15:25
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Из-за распространения коронавирусной инфекции мировой госдолг достиг рекордной отметки – 281 триллион долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это на 24 триллиона больше, чем в 2019 году.

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Мировой госдолг достиг рекордной отметки. Всё из-за пандемии-1

На разработанные властями разных стран программы поддержки экономики пришлось около 12 триллионов. Значительная сумма ушла на поддержку международных компаний и финансово-кредитных организаций. Темпы, с которыми государства набирали долги, побили даже рекорды глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, но конца процессу не видно: в 2021 году мировой госдолг продолжит свой рост и увеличится еще на 10 триллионов долларов.

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# Коронавирус # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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