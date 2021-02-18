Новости экономики за 18.02.2021

Новости Беларуси. Какие отрасли белорусской экономики сработали в плюс с начала 2021 года? Сколько новых резидентов пополнили ряды инвесторов «Великого камня»? Какие прогнозы на год озвучивают экономисты относительно роста мирового госдолга в связи с пандемией?

Несмотря на мировую эпидемиологическую ситуацию, повсеместное замедление экономического роста и снижение инвестиционных потоков, в 2020 году в Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» пришли новые крупные компании. Всего 13 новых резидентов с заявленным объемом инвестиций более 80 миллионов долларов. На начало 2021 года общее количество резидентов составило 68 компаний с предусмотренной инвестпроектами суммой инвестиций в 1,2 миллиарда долларов. Создано более тысячи рабочих мест, средняя заработная плата работников резидентов в два раза превысила средний уровень по Беларуси.

Мессенджер Telegram захотел получить от инвесторов миллиард долларов через выпуск облигаций. Известно, что облигации не будут размещены на бирже. При этом они будут иметь опцию последующей конвертации в акции после выхода Telegram на биржу через процедуру IPO. Средства инвесторов нужны Telegram для улучшения инфраструктуры и привлечения новых пользователей, а также для расчета с инвесторами, вложившими ранее 1,7 миллиарда долларов в криптовалюту TON, которая так и не была запущена из-за проблем с американским биржевым регулятором.

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