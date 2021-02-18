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Новости экономики за 18.02.2021

18 февраля 2021 15:33
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Новости Беларуси. Какие отрасли белорусской экономики сработали в плюс с начала 2021 года? Сколько новых резидентов пополнили ряды инвесторов «Великого камня»? Какие прогнозы на год озвучивают экономисты относительно роста мирового госдолга в связи с пандемией?

Наталья Надольская с панорамой деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» В 2020 ГОДУ ПОПОЛНИЛСЯ 13 НОВЫМИ РЕЗИДЕНТАМИ

Новости экономики за 18.02.2021-1

Несмотря на мировую эпидемиологическую ситуацию, повсеместное замедление экономического роста и снижение инвестиционных потоков, в 2020 году в Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» пришли новые крупные компании. Всего 13 новых резидентов с заявленным объемом инвестиций более 80 миллионов долларов. На начало 2021 года общее количество резидентов составило 68 компаний с предусмотренной инвестпроектами суммой инвестиций в 1,2 миллиарда долларов. Создано более тысячи рабочих мест, средняя заработная плата работников резидентов в два раза превысила средний уровень по Беларуси.

TELEGRAM ХОЧЕТ ПОЛУЧИТЬ ОТ ИНВЕСТОРОВ МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ ЧЕРЕЗ ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

Новости экономики за 18.02.2021-3

Мессенджер Telegram захотел получить от инвесторов миллиард долларов через выпуск облигаций. Известно, что облигации не будут размещены на бирже. При этом они будут иметь опцию последующей конвертации в акции после выхода Telegram на биржу через процедуру IPO. Средства инвесторов нужны Telegram для улучшения инфраструктуры и привлечения новых пользователей, а также для расчета с инвесторами, вложившими ранее 1,7 миллиарда долларов в криптовалюту TON, которая так и не была запущена из-за проблем с американским биржевым регулятором.

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# Экономическая рубрика # Наталья Надольская

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