ВВП Беларуси в январе вырос на 1,3%. Какие прогнозы делают эксперты?

Новости Беларуси. ВВП Беларуси в январе вырос на 1,3 % по сравнению с уровнем аналогичного периода 2020 года. В текущих ценах ВВП составил 12,2 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленное производство в январе увеличилось на 8,5 % – до 10 миллиардов рублей, а производство в аграрном секторе – на 0,2% – до миллиарда рублей.

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