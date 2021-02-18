ВВП Беларуси в январе вырос на 1,3%. Какие прогнозы делают эксперты?

Новости Беларуси. ВВП Беларуси в январе вырос на 1,3 % по сравнению с уровнем аналогичного периода 2020 года. В текущих ценах ВВП составил 12,2 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Промышленное производство в январе увеличилось на 8,5 % – до 10 миллиардов рублей, а производство в аграрном секторе – на 0,2% – до миллиарда рублей.
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За первый месяц 2021 года в эксплуатацию ввели почти полмиллиона квадратных метров общей площади, что на треть больше, чем в январе 2020 года. В том числе строительство жилья с господдержкой выросло на 38,5 %. Оборот оптовой торговли за год вырос до без малого 8 миллиардов рублей. В соответствии с социально-экономическим прогнозом ВВП Беларуси в 2021 году должен вырасти на 1,8 %.
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