Что Беларуси даёт дружба со странами Африки? Ответила депутат Палаты представителей

Большая командировка Президента Беларуси. Какие гавани ожидают торговые корабли из нашей страны? Чем особенно межконтинентальное турне главы государства и какой интерес вызывает Африка? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили обстановку на внешнем контуре.

Галина Беляева, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я бы хотела упомянуть еще Египет, Экваториальную Гвинею, ЮАР. Политическая составляющая этих стран заключается в том, что мы встречаемся не только из-за экономической повестки, но еще и существует повестка политическая. Это прежде всего наши взаимоотношения на уровне стран БРИКС, поскольку и Беларусь, и Уганда... Кирилл Казаков, СТВ:

«С» в БРИКС обозначает Южную Африку. То есть само понятие этого большого альянса стран как раз включает туда одну из стран Африки, с которой мы и пытаемся завязать наши не только экономические, но и политические отношения.

Галина Беляева:

Мы не только пытаемся, у нас получается это сделать. С 2024 года мы приобрели статус страны-партнера, аналогичный статус уже с начала 2025 года приобрели Уганда и Нигерия. Это те страны, с которыми мы сегодня завязываем наши экономические отношения. Страны, по которым работают наши группы дружбы. В парламенте организовано более 40 таких групп дружбы, имеют определенный опыт работы, который показывает эффективность взаимодействия, потому что парламентарии своего рода распределены между странами и имеют возможность более точечно прорабатывать каждую из государств. Кирилл Казаков:

Чтобы понимать… Я тоже думаю, что когда готовятся какие-то документы для визита Президенту, прорабатываются прежде всего какие-то будущие взаимоотношения. Условно говоря, если мы понимаем экономику, то с точки зрения политики, что нам дает дружба с Нигерией? У Трампа все понятно. Там белое христианское меньшинство, или просто христианское меньшинство, страдает. Поэтому нужно объявить, что американские войска войдут в Нигерию, а уже потом мы расскажем, что там есть нефть. Для нас политика на каком месте?