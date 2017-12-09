Как интернет-технологии упрощают жизнь. Репортаж «Картины мира» о развитии цифровой экономики в Беларуси

Во времена СССР не было понятия «цифровая экономика». Сегодня это быстрорастущий мир, дополнение и, в каком-то смысле, конкурент традиционному хозяйству. Опять же, возвращаясь к советской теме, вспомним цитату: «пролетариат – могильщик капитализма». А сегодня «айтишники» могут похоронить «аналоговую» экономику. Посмотрите, от чего раздувались денежные мешки прежних времен – от угля, стали, нефти, газа… Сегодня капиталы перетекают в виртуальное пространство. Даже первый белорусский миллиардер вырос на почве компьютерной игры. IT-сфера в Беларуси стремительно развивается. А значит, надо способствовать этому. Насколько известно, готовится Декрет о цифровой экономике. Нина Александровна, может, до конца еще не осознала, но бабушка уже в деле. В аптеку сейчас – только с электронным рецептом. Бумажные почти канули в информационную лету. Буквально один клик – и на экране то, что доктор прописал или, как в нашем случае, уже напечатал. Одним словом, цифровой экономике все возрасты покорны.

Нина Кузьмицкая, пенсионерка:

Цифровая экономика – это еще через интернет платить. Я тоже плачу через интернет за коммунальные услуги. Очень удобно – не надо ходить на почту или в Сбербанк. Открыл компьютер – и готово. Как платить в интернете, сейчас знает любой школьник. Вот и пятиклассница Ксюша кэш с собой давно не берет. Зачем, если даже в школьной столовой – электронные платежи.

Что ты покупаешь за электронные деньги? Ксения Бондаренко, ученица 5 класса:

Например, обед в столовой. Такую карту девочка получила еще в 1 классе. Какую книгу взяла в библиотеке, что было на обед и когда ушла из школы – электронный билет фиксирует буквально каждый ее шаг и моментально отправляет отчет родителям. Ксюша подкована по последнему слову техники.

Ольга Коршун:

Чтобы сейчас совершать покупки, необязательно иметь даже кошелек. Оплатить можно с помощью смартфона. Сейчас мы это и попробуем сделать. Прикладываем телефон, который работает, как банковская карточка, к аппарату. И вот – у нас получилось купить. А сейчас расплачиваться можно не только телефоном, но и фитнес-браслетами, умными часами и другими гаджетами.

Главная задача цифровой экономики – собрать информацию, оцифровать ее и эффективно обмениваться этими данными. По такой схеме будет работать даже ваш холодильник, который по интернету отправит запрос в магазин, что закончилось молоко. Товар доставят уже к завтраку. Обмен информацией открывает буквально новые пути во всех сферах. К примеру, в логистике.

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:

Сегодня речь идет о цифровых транспортных коридорах, когда параллельно с товаром двигается информация, когда все процессы переведены в электронный вид, когда движение товаров за счет этого ускоряется. По сути дела, все участники этого процесса получают дополнительные преимущества – большая скорость доставки, большая точность отражения в документах. Соответственно, товар быстрее попадает к месту назначения, тем самым увеличивая коммерческий результат для предприятий, которые в этой цепочке заинтересованы. Уже сейчас таможня дает добро на высокие технологии, использование которых увечит реальные доходы в бюджете. Фирма подает декларацию заранее. Система, а не человек, проверяет документы, и если все в порядке, грузовик проведет на таможне не больше 15 минут.

Айгюн Алиева, старший инспектор отдела таможенных операций и контроля № 1 Минской региональной таможни:

Сокращаются финансовые и временные затраты для субъектов хозяйствования, также исключение человеческого фактора при принятии решений о выпуске товаров, сокращение сроков выпуска товаров, что, в свою очередь, содействует деятельности участников внешней экономической деятельности. В Беларуси действительно динамично развиваются информационно-коммуникационные технологии. Весной 2017 года президент объявил курс на создание IT-страны. И в будущем Беларусь может претендовать на, образно говоря, звание «славянского Гонконга». В Минэкономики считают, что в 2018 сфера IT станет фарватером белорусской экономики.

Юрий Чеботарь, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Задача, конечно, стоит – внедрение всех этих технологий, в первую очередь, в наши основные сектора – промышленность, индустрия 4.0 – о чем сейчас говорят во всем мире, в сфере услуг – это банковское дело. Рост, который мы запланировали – 103,5 ВВП на следующий год, будет в значительной мере в том числе складываться за счет наших мер по цифровизации экономики. Кстати, замминистра тоже в деле. Мы прервали интервью, чтобы проверить электронный дневник дочки. Юрий Чеботарь:

Оценки можно посмотреть. А это уже разговор совсем не о детских цифрах. Практически все свои сбережения Константин хранит в криптовалютах. Даже «трешку» в историческом центре Минска продает во всех смыслах за нереальные деньги.

Константин Костюченко, предприниматель:

На сегодняшний момент стоит 10-13 биткоинов. Именно по биткоинам ни один человек не позвонил. Очень много позвонило репортеров, очень много позвонило риелтеров. Биктоины производят, или, как правильно говорить, майнят компьютеры. Стоимость такой валюты растет буквально как на дрожжах. Эксперты говорят, что сфера применения технологии – очень широкая: от финансов до так называемых смарт-контрактов, которые, возможно появятся в будущем».