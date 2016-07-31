Государство поддержит фермеров, фермеры – отстающие хозяйства: итоги рабочей поездки Президента по Минской области

Новости Беларуси. На неделе стало ясно, как же государство будет поддерживать фермеров. Можно сказать, по принципу социальной справедливости: крепкие частники помогают крестьянам, государство – фермерам.

Цифры говорят, что за последние 10 лет роль этого типа хозяйств в белорусском АПК выросла. В стране где-то 3 тысячи фермерских производств. Главные тенденции – расширение земель частников и увеличение объемов продукции с их полей. За последнюю пятилетку они выросли более чем двое. Еще фермеры начали осваивать и абсолютно неинтересное им ранее животноводство. Чем не результат вливания денег государством в развитие сельхозпроизводств?

Кстати, в фермерский сектор Беларусь за 5 лет направила 75 млрд рублей. Это, между прочим, десятая часть от поддержки всего АПК. О том, что земля в экономике – это источник богатства, но только сельское хозяйство его преумножает – сюжет программы «Неделя» на СТВ.

Во многих преуспевающих странах основа экономики – сельское хозяйство. Беларусь не исключение. Но так было не всегда. 20 лет назад создавать аграрную отрасль пришлось практически с нуля. За последние 10 лет «в землю» государство вложило колоссальную сумму – порядка 45 миллиардов долларов. Результат не заставил себя долго ждать – в стране удалось сохранить не только традиционные хозяйства, но и успешно развивается фермерство.

Михаил Русый, заместители премьер-министра Республики Беларусь:

Уже фермер не тот, который был в 1994-м году. Сейчас стали высококвалифицированные люди, которые весьма заинтересованы. И они заняли нишу в обеспечении картофелем, плодоовощной продукцией с высоким уровнем новейших технологий.

«Остромечево». Преуспевающее хозяйство в Брестской области. Уборочная в самом разгаре – здесь уже убрали 70% тритикале, половину пшеницы и весь рапс.

Вячеслав Шевчик, главный агроном ОАО «Остромечево»:

Никаких проблем у нас в этой уборочной я не вижу. Наладиться погода – мы это все сделаем. Буквально за ближайшие 5 дней уборка будет завершена.

За «сухими» сводками с полей – ежедневный труд тысяч хлеборобов. Механизаторы на пашне с раннего утра и до позднего вечера.

В аграрном секторе Беларуси главное направление развития – интенсивное сельское хозяйство, которое нацелено на получение максимальной урожайности с применением современных технологий и техники.

«Битва» за урожай проходит, что называется в штатном режиме. Конечно, иногда подводит погода. В этом году аграрии планируют собрать урожай ближе к 10 млн тон вместе с кукурузой. В разгар страды обстоятельный разговор о сельском хозяйстве с главой государства традиционно состоялся «в полевых условиях».

Михаил Русый:

На сегодняшний день убрано 30% хлебов.

Александр Лукашенко:

Точно 30%?

Михаил Русый:

30,7%.

Александр Лукашенко:

Но 30% есть, не приписываете?

Михаил Русый:

Есть, это однозначно. 2 миллиона 330 тысяч тонн намолочено. И почему не приписываю: уже 200 тысяч поступило на элеваторы.

За годы независимости в стране реализована не одна программа по развитию и поддержки села. Искали выходы, просчитывали варианты. Известный 138-ой Указ Президента «О привлечения инвестиций в сельскохозяйственное производство» стал своеобразным катализатором для оздоровления отстающих хозяйств. К примеру, в Минской области инвесторам передали 140 неплатежеспособных. Уже сегодня можно констатировать: в десятках СПК создана крепкая база.

Александр Лукашенко:

Всегда должна быть жёсткая подушка безопасности у государства. Ну, не можем мы сегодня четверть, даже 15% вытянуть государством. У нас есть 3 тысячи фермеров хороших, которые себя зарекомендовали. Хотят – дайте им лучше и не спешите иностранцам отдавать. Если отдаёте – то железобетонно под условия.

Его пример – другим наука. Год назад фермер Владимир Адамович с согласия главы государства стал инвестором ОАО «Косино». Сельхозпредприятие убыточное, с долгами, которые на тот момент были больше, чем активы предприятия.

Александр Лукашенко:

С чего начинал?

Владимир Адамович, руководитель фермерского хозяйства «Цнянские экопродукты»:

С 300 гектаров земли в 2011 году. В 2013 году дальше не было земли, не знал, как дальше развиваться. Севооборот надо было поддерживать, поэтомупопросил и дали мне два хозяйства. С долгами –96 миллиардов долгов.

Александр Лукашенко:

Видишь, даже с догами взял. Наш человек. Свой. То есть, ты потихоньку погашаешь долги?

Владимир Адамович, руководитель фермерского хозяйства «Цнянские экопродукты»:

Я не потихоньку, я сразу бурно вперёд пошёл. Ещё даже не было моё, я уже одалживал, давал деньги на зарплату.

Александр Лукашенко:

Значит, поверил, значит, не боялся.

Владимир Адамович, руководитель фермерского хозяйства «Цнянские экопродукты»:

Но потом я понял, что давать деньги нельзя, давать эту рыбу – надо дать удочку.

Дуэт фермера с сельскохозяйственным предприятием сложился. Всего за год погасили долги, повысили зарплату сотрудникам и теперь уверенно смотрят в будущее. Той самой «удочкой» стало обновление парка техники и создание целого перерабатывающего комплекса.

Более 10 сортов картофеля, лук, свекла, пророщенные зерна пшеницы: на демонстрационных столах «Цнянских экопродуктов» пестрое ярморочное разнообразие. Причем все овощи – без дополнительной обработки, что называется экологически чистый продукт.

Иван Магер, директор ОАО «Косино»:

Мне интересно, чтобы эта продукция пошла в наши школы. Чтобы заменить чипсы.

Александр Лукашенко:

Очень разумное предложение. Надо его реализовать. Нужно везти в школы. С первого сентября, пусть грызут дети.

Этот современный аграрный комплекс вырос на месте чистого поля буквально за 3 года. Особая гордость предприятия – это круглое овощехранилище. От проекта до постройки база создана руками сотрудников хозяйства. Сегодня здесь шутят: инновационная разработка родилась из школьного курса математики.

Владимир Адамович, руководитель фермерского хозяйства «Цнянские экопродукты»:

Площадь круга в 2,5 раза больше, площадь прямоугольного хранилища. Оно где-то в 10 раз дешевле, нежели другие овощехранилища.



Основная специализация предприятия – выращивание, доработка и хранение картофеля. Несмотря на всего 5-летнюю историю, фермерское хозяйство одним из первых в республике стало внедрять передовые технологии взращивания корнеплода. Результат не заставил себя долго ждать: площади под второй хлеб достигли 700 гектаров.

На примере успешного хозяйства говорили о развитии отрасли в целом. За последние несколько лет фермерский сектор значительно прирос. Более того, сейчас он один из самых динамично развивающихся в аграрной экономике. Об этом говорят и цифры. Сегодня в Беларуси зарегистрировано больше трех тысяч фермерских предприятий.

Государство и дальше будет оказывать фермерам всестороннюю поддержку. Главная ставка – на людей, что называется с горящими глазами, которые готовы вкладывать не только деньги, но и с душой подходить к сельскому труду.

Александр Лукашенко:

Руководитель есть – есть хозяйство. Нет руководителя – никогда не было и не будет хозяйства. Я вот вижу: он у тебя как инвестор. Надо тебе хранилище – это его забота.

Иван Магер, директор ОАО «Косино»:

Если бы таких 100 человек на нашу республику.

Александр Лукашенко:

А ты думаешь, их нет? Они есть. Я недавно говорил об этом: дайте мне сотню революционеров – и мы перевернем Беларусь.

Президенту доложили о реализации инвестпроекта по расширению сельхозпроизводства и инвестированию в развитие ОАО «Косино». Александр Лукашенко отметил: все договоренности успешно выполняются, хозяйство устойчиво работает, развивается, создает новые рабочие места. Словом, положительный пример есть. И в перспективе на основе таких предприятий возможно создание и чего-то большего.

Александр Лукашенко:

Если готов повторить то, что есть, с какими-то особенностями в других хозяйствах, скажи. Это уже следующий наш этап. Нерентабельные хозяйства на этом этапе мы передаём своим людям. А следующий шаг – их может быть меньше, мультипликация вниз. Он создаёт холдинг.

Разговор на полях Минской области – логичное продолжение прошлогоднего диалога, который состоялся в Могилевском регионе. Тогда белорусские фермеры открыто признавались: без господдержки отрасль была бы загублена.

Сегодня по закону у бизнеса ровно те же условия работы, что и у государственных хозяйств. Тем не менее, списывать со счетов госпредприятия никто не намерен: продовольственная безопасность страны – дело общее, которое находится под пристальным контролем государства.