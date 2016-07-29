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Банный комплекс и бывший детсад продадут на аукционе в Минске

29 июля 2016 18:33
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Новости Беларуси. Столичные объекты уйдут с молотка. Исторические здания, банный комплекс и бывший детский сад.

Всего на аукционе выставят 6 лотов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Как отмечают специалисты, при подготовке торгов были учтены интересы и пожелания потенциальных покупателей.

В столице с начала года уже организовано 39 аукционов по продажам государственного имущества.

Помимо традиционных форм проведения аукционов, организовываются и электронные торги. Это позволяет делать процесс прозрачнее и эффективнее. 

# Экономика # Аукционы

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