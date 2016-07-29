Новости экономики за 29.07.2016

Новости Беларуси. Кого можно назвать ремесленником? Минэкономики готовит новый список. Причем, любой желающий может предложить свой вид деятельности. Зачем это делается и выгодно ли сегодня в прямом смысле заниматься своим ремеслом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СВОЕ РЕМЕСЛО

Очень даже выгодно. В случае утверждения какого-то вида деятельности как ремесла, регистрации ИП человеку не потребуется, а из платежей – только сбор размером в 21 рубль в год. Среди последних предложений – признать ремеслом декорирование предметов быта, изготовление кошельков, визитниц, японских шпилек, заколок и свадебной атрибутики. Свое предложение можно отправить в министерство экономики до 30 июля по электронной почте.

ЦЕНЫ В РАМКАХ

Деноминация не повлияла на цены. Минторг объявил результаты исследования. Министр подчеркнул, что жалоб от населения практически не было, только несколько звонков в первые дни после деноминации. В целом же торговля получила высокую оценку чиновников. Свое обещание выполнили и банки: работа платежных терминалов была оперативно перестроена.

Владимир Колтович, министр торговли Республики Беларусь:

Мы сегодня, согласно установленному графику, перепрограммируем кассовое, торговое оборудование. Срок, согласно законодательству, до 1 января. Сегодня претензий к организации технических вопросов нет

ТОЛЬКО В КАССУ

Расчет по-белому. С 1 августа такси будут штрафовать за отсутствие прибора контроля выручки. Для индивидуальных предпринимателей финансовая санкция будет до 2 100 рублей, для юридических лиц – вдвое выше. Цель – не позволить водителю скрыть выручку. И сократить риск для пассажира, который зачастую вынужден переплачивать, не позаботившись о документальном подтверждении услуги такси.

КРЕДИТ 2.0

Второй транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития перечислен Беларуси. 300 миллионов долларов пополнили счет 29 июля днем. Отмечается, что Беларусь выполнила все необходимые условия. Соглашением предусмотрено выделение 2 миллиардов долларов на поддержку мер экономической политики и структурных преобразований правительства и Нацбанка. Средства будут предоставлены 7 траншами.

На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. Курс российского рубля на фоне снижения нефтяных котировок сдал позиции. А вот доллар и евро подорожали на 69 и 52 пункта соответственно.