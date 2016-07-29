Владельцы неиспользуемых капстроений в Минске заплатят повышенный в 10 раз налог

Новости Беларуси. В столице неиспользуемые капитальные строения теперь уже вместе с земельными участками, на которых они расположены, будут облагать повышенным в 10 раз налогом.

Такие меры необходимы для того, чтобы собственники проблемной недвижимости обратили внимание и стали приводить ее в порядок.

Не подлежат включению в перечень объекты, в отношении которых проводятся проектно-изыскательские работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перечень неиспользуемых капитальных строений формируется в столице с конца 2013 года.