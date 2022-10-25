Новости экономики на РТР-Беларусь за 25.10.2022

Новости Беларуси. За что российские компании ценят белорусскую биржевую площадку импортозамещения? В какой сфере будет работать новый резидент «Великого камня»? Какое направление намерены развивать рыбные хозяйства Беларуси? Подробности в нашем экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Российские компании стали одними из самых активных пользователей белорусской биржевой площадки импортозамещения За четыре месяца фирмы заключили 165 сделок на общую сумму 8,5 миллионов белорусских рублей. Самые востребованные товары – текстиль, электротехника, искусственная оболочка для продуктов питания. Главный плюс площадки – широкий функционал. В системе удобно искать нужные товары и поставщиков, а коммерческие риски ниже, чем на других платформах (подробности).

Инновации в производстве противопожарных технологий В этой сфере будет работать новый резидент индустриального парка «Великий камень». Китайская компания займется производством, исследованием и разработкой техники для спасателей. Также она будет осуществлять послепродажное обслуживание, проводить обучение по аварийной безопасности. Флагманским продуктом фирмы станут пожарные дроны. Всего индустриальный парк «Великий камень» сегодня объединяет более 90 компаний из 17 стран. Среди приоритетных направлений работы – машиностроение, телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, электронная коммерция.

Наращивать производство ценных видов рыб намерены в Беларуси Такая задача сегодня стоит перед профильными хозяйствами, сообщает Минсельхозпрод. Сегодня рыбоводная отрасль страны насчитывает 16 предприятий. Они приносят около 15 тысяч тонн рыбы в год, лишь около 5 % из которых составляют ценные породы. Чтобы увеличить их объем, выделяются средства на покупку кормов, строительство новых объектов. До 100-130 тонн осетровых ежегодно выращивают в опытном рыбхозе «Селец» в Брестской области. Налажен полный цикл производства от икры до товарной рыбы. Также в планах Минсельхозпрода построить два новых комплекса в Могилевской области. Как ожидается, общий объем производства составит более 1 000 тонн ценных пород рыб.