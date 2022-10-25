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Российские компании стали самыми активными пользователями площадки импортозамещения БУТБ

25 октября 2022 16:58
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Российские компании стали самыми активными пользователями площадки импортозамещения Белорусской универсальной товарной биржи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Российские компании стали самыми активными пользователями площадки импортозамещения БУТБ-1

За четыре месяца работы электронной платформы россияне заключили 165 сделок по реализации и приобретению продукции на общую сумму 8,5 миллиона белорусских рублей, самая крупная из них – почти на 2 миллиона. Значительная часть операций имеет характер «транзитных», где и покупатель, и продавец нерезиденты Беларуси. В настоящее время на площадке БУТБ размещены 39,5 тысячи активных заявок на продажу и 2,6 тысячи заявок на покупку товаров. Общая сумма сделок превысила 75,5 миллиона.  

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# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

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