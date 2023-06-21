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Ставка рефинансирования с 28 июня снижается до 9,5% годовых

21 июня 2023 10:42
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Новости Беларуси. Поскольку деловая активность в Беларуси восстанавливается, а месячные темпы прироста потребительских цен остаются низкими, Нацбанк сегодня в очередной (шестой раз с начала года) объявил о снижении ставки рефинансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставка рефинансирования с 28 июня снижается до 9,5% годовых-1

Это ключевой показатель для банковской сферы и денежно-кредитной политики. Она смягчается для стимулирования роста производства и инвестиций. Учитывается и тенденция замедления инфляционных процессов. В мае потребительские цены снизились относительно апреля этого года на 0,3 %. Приблизительно на столько же и снижается ставка финансирования. С 28 июня она составит 9,5 % годовых.

# Ставка рефинансирования в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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